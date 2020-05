Handgemachte Ziegenmilchseife aus dem Wieratal

Ziegelheim/ Uhlmannsdorf

40 Ziegen mit langen Hängeohren springen mit ihren Zicklein in Uhlmannsdorf über die Wiese. Die zum Teil getüpfelten Tiere in allen erdenklichen Farben genießen es sichtlich, dass Robert Taubert sie endlich raus ins Grüne lässt. Wegen der Lämmer darf die Herde erst aus dem Stall, wenn die Weide abgetrocknet ist. So wird die Gefahr, mit feuchtem Gras auch Parasiten aufzunehmen, eingedämmt.

Ursprüngliches erhalten mit markanten Briten

Seit fast 20 Jahren züchtet Robert Taubert erfolgreich Anglo Nubier Ziegen und veredelt die Milch zu Käse und handgemachter Ziegenmilchseife. „So was Ursprüngliches muss erhalten werden“, umreißt er sein Credo. In diesem Jahr führen seine Geißen 20 Zicklein mit sich. Drei der Muttertiere haben sogar Drillinge. „Die schönste Zeit im Jahr ist der Frühling, wenn die Lämmer kommen“, schwärmt der 46-Jährige, dessen Herdbuchtiere natürlich alle einen Namen tragen. Seine markante Rasse stammt ursprünglich aus Großbritannien. Sie wurde im 19. Jahrhundert gezüchtet und ist eine Kreuzung britischer mit ägyptischen und indischen Rassen.

Drillinge sind bei Anglo Nubier Ziegen keine Seltenheit. Jedes Zicklein hat eine andere Färbung. In diesem Jahr gibt es in Uhlmannsdorf drei Drillingsgeburten. Quelle: Mario Jahn

Beruhigendes Gebimmel auf drei Hektar Weide

„Die 90 Zentimeter Zaunhöhe sind natürlich ein Witz“, stellt der Züchter fest, denn die hochbeinigen Tiere können mit Leichtigkeit einen Meter und mehr überspringen. Dass sie darauf verzichten zeigt, dass es ihnen gut geht. Jedes der erwachsenen Tiere trägt ein Glöckchen um den Hals. Erstaunlicherweise hat das Gebimmel der Herde etwas Beruhigendes an sich. Von den drei Hektar Weidefläche stammt auch das Heu für die Tiere.

Zweimal täglich Handmelken

„Meine beste Ziege gibt 1200 Liter innerhalb einer Laktation, das heißt an 240 Tagen im Jahr. Die war schon Milchleistungssiegerin von Thüringen“, ist Taubert stolz auf seine Zucht. Acht bis zehn Wochen bleiben die Lämmer bei der Mutter. Dann beginnt für den Ziegelheimer die Milchsaison. Vor und nach seiner Arbeit im Ingenieurbüro heißt es Melken, denn der Techniker betreibt seine Leidenschaft für die Anglo Nubier im Nebenberuf.

Pro Melkung geben seine Ziegen durchschnittlich drei Liter Milch je Tier. Die Technik dafür hat er jedoch beizeiten wieder abgeschafft. „Das Melken mit Maschine ist nix“, meint Taubert. Er melkt lieber von Hand. So merkt er besser, ob eine Ziege Euterprobleme hat und kann die Tiere zudem sauberer ausmelken. Damit die Arbeit nicht überhand nimmt, sorgt er dafür, dass es in der Saison nicht mehr als zehn Milchziegen werden.

Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz ist die „Schneewittchen-Apfelseife“. Farben und Düften sind in Tauberts Ziegenmilchseifen keine Grenzen gesetzt. Quelle: Mario Jahn

Himbeertraum und Schneewittchen

Eine Spezialität des Hofes ist seit vielen Jahren die handgemachte Ziegenmilchseife. „Da lass ich niemanden ran. Die mach ich selber“, erklärt Robert Taubert. Es war ein langer Weg für ihn bis zur Verkaufsreife des Naturproduktes. Ein Jahr lang experimentierte er an der Rezeptur. Heute hat er zehn Seifensorten im Angebot. Sie tragen wohlklingende Namen wie Schneewittchen, Dornröschen oder Himbeertraum und enthalten echte Rosen- und Lavendelblüten.

„Farben und Düfte sind unerschöpflich“, meint Taubert. Neben 23 Prozent Ziegenmilch sind hautpflegende Öle wie Olive, Mandel, Sesam, Kakao und Kokos die Hauptbestandteile. Nach der Herstellung müssen die Naturseifen vier Wochen lagern. So lange braucht es, bis sich der typische ph-Wert von Neun einstellt. Viele der Seifen werden online verkauft, wobei die kleinen Gästeseifen besonders von Hotels geschätzt werden.

Wenn außer der Reihe Sondermärkte anstehen, erhält Robert Taubert von Tochter Lina Unterstützung. Die 20-jährige Studentin der Sozialpädagogik übernimmt gern den direkten Kundenkontakt, denn das ist eine Sache, die ihrem Vater weniger liegt. Er fühlt sich für die Abläufe im Hintergrund zuständig und überlässt das Präsentieren lieber Anderen.

Die Ziegenmilchseife Rosmarin-Salbei sieht mit dem vergoldeten Stempel besonders edel aus. Mutter Gabriele Taubert töpferte die raffinierte Seifenschale. Quelle: Mario Jahn

Molke für die Minischweine

Die Käseherstellung hat sich der Familienvater ebenfalls selbst angeeignet. Aus zehn Litern Milch gewinnt er ein Kilogramm Hartkäse. Und der Geschmack ist übers Jahr nie der Gleiche. Fressen die Ziegen etwas Anderes, ändert sich auch ihre Milch. „Im Herbst ist der Käse traumhaft“, findet Robert Taubert. Dann hat die Milch bis zu acht Prozent Fett. Aus der eiweiß- und fettreichen Ziegenmilch stellt er in Handarbeit vier Sorten Frischkäse mit Kräutern und Gewürzen, Hirtenkäse in Öl, Camembert und Gouda her. Da Käse sein Aroma erst durchs Lagern erhält, bringt er einige Wochen im Reifeschrank zu. Anfallende Molke, die im Taubertschen Haushalt keine Verwendung findet, wird an die selber gezüchteten Minischweine verfüttert.

Der handgemachte Ziegengouda von Robert Taubert überzeugt durch sein feines Aroma. Die Saisonware ist nur von Juni bis Oktober an ausgewählten Verkaufsstellen erhältlich. Quelle: Mario Jahn

Ziegenweide als Urlaubsersatz

Generell lassen sich Tierhaltung und Urlaubsplanung nicht leicht miteinander vereinbaren. Hinzu kommt, dass die Uhlmannsdorfer Anglo Nubier Ziegen personenbezogen sind. Wenn Robert Taubert mal eine Woche nicht da ist, springt keine der Damen mehr nur durch Zuruf auf den Melkstand. Glücklicherweise findet der Techniker bei seinen Tieren meist genügend Ausgleich zum Berufsalltag. „Wenn ich hinten auf die Weide gehe, das reicht mir als Urlaub.“

Der Käse vom Ziegenhof Taubert ist von Juni bis Oktober im Ziegelheimer Lebensmittelladen, August Bebel Straße 32, und im Agroservice in Ehrenhain, Nirkendorfer Weg 5, erhältlich.

Von Dana Weber