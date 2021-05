Handwerker im Altenburger Land: So wirken sich die steigenden Materialpreise aus

Altenburg

Am Ende sind es zwei Parteien, die bezahlen: Die Handwerker und die Auftraggeber. Die Rohstoff-Preise, unter anderem bei Holz, Stahl oder Kunststoff, steigen auch im Altenburger Land seit einigen Wochen rasant an. Aber es sind nicht nur die hohen Preise, die der Branche zu schaffen machen, oft gibt es schlicht nichts mehr, was verbaut werden kann.

Wolfgang Jacob, Präsident der Handwerkskammer Ostthüringen warnte bereits Ende April, dass den Betrieben des Bau- und Ausbauhandwerks in den kommenden Wochen eine massive Gefahr durch die steigenden Rohstoff- und Materialpreise sowie durch Lieferengpässe drohe. Teilweise liegen die Preissteigerungen im Großhandel bei bis zu 350 Prozent, beispielsweise in den vergangenen zwölf Monaten beim Holz, so eine Mitteilung der Handwerkskammer Ostthüringen. Allein in den letzten vier Wochen seien es 50 Prozent Steigerung gewesen. Möglicher Grund: Die Materialien gehen derzeit vermehrt ins Ausland, nach China und in die USA.

Thüringens Wirtschaftsminister kennt das Problem

Das Thema ist so akut, dass sich nun Thüringens Wirtschaftsminister, Wolfgang Tiefensee (SPD), der Sache annimmt. Aus seinem Ministerium hieß es dazu, der Minister sehe mit der Rohstoffknappheit Betriebe und Arbeitsplätze bedroht. Er setze das Problem auf die Agenda der nächsten Wirtschaftsministerkonferenz.

Doch was bedeutet das für die Betriebe im Altenburger Land und muss beim Bau nun mit höheren Preisen gerechnet werden? André Kühne, Pressesprecher der Handwerkskammer Ostthüringen, bricht es auf die Kosten beim Hausbau herunter. Das beginnt beim Fundament und zieht sich bis zum Dach, es fehlt überall. Er schätzt, das Häuslebauer sich derzeit auf Mehrkosten von bis zu 10 000 Euro einstellen müssten, bleibt es bei diesen Preisen. Die Krux: Die fehlenden Baustoffe führen wiederum bei den Handwerksbetrieben zu finanziellem Druck. Kommen sie ihren Aufträgen aufgrund von Materialmangel nicht nach, können Konventionalstrafen drohen. „Es muss eine Lösung her“, fordert Kühne. Gerade mit den wärmeren Temperaturen wird vermehrt gebaut und das Material benötigt. Die Auftragsbücher der Betriebe seien voll. Die Folge von fehlendem Rohstoffen: Umsatzausfälle.

Auch Betriebe im Altenburger Land betroffen

Das bestätigt Ronny Reißky von der Schlosserei Kanaster in Altenburg. Er habe gut zu tun, aber er merkt auch, wie die Preise der Rohstoffe anziehen – wenn es denn welche zu kaufen gibt. Was er an Metallen und Rohmaterialien bestellt, sei bis zu 60 Prozent teurer geworden. Wo er vor dem Anstieg 60 Cent für das Kilogramm Stahlblech bezahlt habe, sind es nun bereits 1,60 Euro, schätzt er. „Dazu kommt gerade eine sowieso schon höhere Nachfrage, es wird mehr gebraucht – die Preise gehen hoch“, so Reißky.

Auch Torsten Etzold, Geschäftsführer der Schmöllner Etzold GmbH, bestätigt die verschärfte Situation. Bei Etzold wird Metall verarbeitet. „Wir müssen unsere Preise anpassen“, sagt der Chef, denn bei den Aufträgen machen zu 50 bis 60 Prozent allein die Kosten der Materialien den Endpreis aus, mehr verdienen können die Gewerke also nicht an den höheren Preisen. Das betrifft nicht nur Kunden und Kundinnen, die aktuell bauen, sondern auch Großkunden wie Chemieunternehmen und die Autoindustrie, so Etzold – und zieht sich damit durch mehrere Branchen. Ganz leer seien die Lager der Firma noch nicht, aber das, was bei den Großhändlern derzeit bestellbar ist, ist nur unsicher lieferbar. „Ich gebe keine langfristigen Angebote mehr ab, nur noch maximal bis zu zehn Tage im Voraus“, so Etzold. Der Grund: „Manche Preise gelten bis zum Mittag und können am nächsten Tag ganz anders aussehen.“

Problematik ist emotional aufgeladen

Andere betroffene Betriebe aus der Region wollen sich gar nicht erst zur Thematik äußern. Die Thematik ist emotional aufgeladen. Einer erklärt gegenüber der OVZ, er sei „wütend und sauer“, fände keine Worte für die Lage. Annett Köhler, Geschäftsführerin der ELG Bau Altenburg eG, einem Baufachmarkt, ist um Worte hingegen nicht verlegen: Sie sieht, wie Ronny Reißky und Torsten Etzold auch, den Staat in der Pflicht. „Wenn etwas auf Lager ist, können wir es noch bestellen. Aber das ist teilweise nicht so leicht“, sagt Köhler. Es gelte das Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Bei neuen Großhändlern versuche man es derzeit gar nicht erst, an Material zu kommen. Statt einer Woche warte man beispielsweise derzeit vier bis acht Wochen auf Styropor, Rohre für den Kanalbau, Kunststoffe generell seien ebenfalls nicht leicht zu bekommen. Und: „Bei Holz hat sich der Preis verdreihundertfacht.“ Einfach ein Angebot machen, das geht nicht mehr. Alles muss geprüft werden, ist es überhaupt lieferbar. Die Preise im Markt werden dauernd angepasst. Auch Annett Köhler verdient nicht mehr, die Einkaufskosten sind schließlich auch gestiegen. „Wir sind nur Zwischenhändler und versuchen, was noch da ist, weiter zu fairen Preisen anzubieten.“

Endverbraucher sollen mit Handwerkern in Kontakt treten

Der Verbraucher muss sich aufgrund der gesamten Lage nun umstellen, lässt André Kühne von der Handwerkskammer Ostthüringen durchblicken. „Inflation gab es schon immer“, sagt er, Veränderungen von zwei, drei Prozent plane man mit ein. Jetzt jedoch würde die sogenannte „Preisgleitklausel“ greifen, sofern sie Bestandteil des Vertrages ist. Bedeutet: Handwerker und Betriebe haben die Möglichkeit, bei steigenden Preisen die Mehrkosten auf den Kunden umzulegen. Generell rät Kühne, mit den Gewerken zu sprechen: „Fachleute können Einschätzungen geben, wie es preislich aussehen könnte.“ Er geht davon aus, dass sich die Lieferbedingungen und Preise mittelfristig wieder beruhigen. Dass es preislich wieder auf das Niveau von vor dem Anstieg geht, glaubt jedoch keiner der Gesprächspartner aus dem Altenburger Land.

Von Vanessa Gregor