Hans-Reiner Kasel beim 1. Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg verabschiedet

Altenburg

Großer Bahnhof am Freitag beim 1. Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg: Nach 26 Jahren und sechs Monaten räumt Hans-Reiner Kasel den Chefsessel. Zahlreiche namhafte Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung ließen es nicht nehmen, dem scheidenden geschäftsführenden Vorsitzenden Danke und Tschüss zu sagen. Landrat Uwe Melzer ( CDU), der ihm die Medaille für besondere Verdienste des Altenburger Landes verlieh, rief sogar vom Krankenbett aus an.

„All das ist eine große Wertschätzung, über die ich sehr glücklich bin“, so der AWA-Gründer, der den Fokus jetzt aber auf ganz andere Dinge legt. „Ich möchte mein Handicap im Golf verbessern, will meinem neuen Hobby, dem Stand-up-Paddeln, frönen und versuche auf jeden Fall, länger als bis 5.15 Uhr zu schlafen. Das muss ich üben“, lacht er. Denn seit der 65-Jährige seine Nachfolge bei Tochter Mandy Kasel in besten Händen weiß, ist von Wehmut keine Spur mehr, überwiegt schlicht die Freude auf den neuen Lebensabschnitt als Pensionär.

Doch der letzte Arbeitstag hatte es noch einmal in sich – dank der Kreativität seines AWA-Teams und seiner Familie. So wurde Hans-Reiner Kasel am Morgen mit einem angeblichen Einbruchsalarm auf seinem Handy geweckt, wollte partout jeder der gut 20 Mitarbeiter noch ein Gespräch, um über Urlaub oder Investitionen zu beraten und um ein Zwischenzeugnis zu ersuchen. Nichts ahnend stellt er selbige bis Dezember in Aussicht. Und genauso nichts ahnend fand er sich am Abend im eigens aufgebauten Festzelt auf einer zünftigen Oktoberfest-Party zu seinen Ehren wieder.

Von Ellen Paul