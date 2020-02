Hartmut Schubert aus Gößnitz leitet in der Krise das Finanzministerium

Erfurt/Gößnitz

Trotz seines Rücktritts ist Thomas Kemmerich ( FDP) weiter Ministerpräsident. Allerdings hat er keine Minister. Deren Amtszeit endete mit der Wahl des FDP-Politikers zum Regierungschef. Die Ministerien werden seitdem von den Staatssekretären geführt. Einer von ihnen ist Hartmut Schubert aus Gößnitz.

Wie fühlt man sich als Chef des Finanzministeriums?

(Lacht). Zumindest habe ich das Hausrecht.

Wie kann man sich die tägliche Arbeit unter diesen Bedingungen vorstellen?

Die normale Verwaltungsarbeit im Finanzministerium wird fortgesetzt. Wir bereiten Kabinettsvorlagen vor, obwohl es kein Kabinett gibt und sind dabei, den Landeshaushalt für nächstes Jahr aufzustellen. Auch Termine gibt es. In der verganenen Woche war ich als Oberhof-Beauftragter der Landesregierung bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Rennrodeln und im Bundesinnenministerium in Berlin, wo es um die Umsetzung des Online-Zugangsgesetz ging. Wir halten den Laden am Laufen.

Von Vorteil ist jetzt, dass Thüringen für dieses Jahr einen Haushalt hat.

Ja. Der Haushaltsvollzug läuft. Wir sind handlungsfähig, auch bestätigte Fördermittel werden ausgereicht. Allerdings können neue Verordnungen oder Förderrichtlinien nicht in Kraft treten, weil es kein Kabinett gibt. Bleibt dieser Zustand, wird es kritisch.

Wo hakt es am meisten?

Es finden keine Kabinettssitzungen statt, womit keine neuen Dinge auf den Weg gebracht oder politische Aktivitäten umgesetzt werden können.

Hatten Sie Kontakt zum Ministerpräsidenten?

Nein. Er hat mir ein Schreiben zugesandt, worin er mich bat, als Staatssekretär weiterzumachen. Ansonsten gibt es keinen Kontakt, keine Beratungen mit ihm, nichts. Allerdings hat Kemmerich nun für morgen zu einer Staatssekretär-Konferenz eingeladen.

Wie lange geht es unter diesen Bedingungen weiter?

Möglich ist dies relativ lange, wenn nur verwaltet wird. Aber an jedem Tag, der vergeht, kann kein Gesetz verabschiedet werden, oder zum Beispiel der jetzt anstehende Jahresabschluss für 2019 nicht festgestellt und entschieden werden, was mit den Überschüssen geschieht. Es herrscht politischer Stillstand.

Von Jens Rosenkranz