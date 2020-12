Hat die Polizei in Altenburg ein Vergewaltigungsopfer abgewiesen?

Gera/Altenburg

Der Prozess gegen einen ehemaligen Busfahrer aus dem Altenburger Land wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung spitzt sich zu. Rechtsanwalt Dirk Schwerd, der in der Nebenklage das 26-jährige Opfer vertritt, stellte zum bereits zehnten Verhandlungstag am Landgericht Gera vier weitere Beweisanträge. Ziel sei, die Glaubwürdigkeit seiner Mandantin zu stärken. Denn es würden Zweifel an ihren Aussagen geübt, sie werde aufgefordert, diese zu überdenken und gegebenenfalls zu berichtigen, sagte Schwerd der LVZ.

So soll der mittlerweile 41-jährige Angeklagte gegenüber der damals 24-jährigen jungen Mutter zwischen Januar und Juni 2018 mehrmals sexuell übergriffig geworden sein. Die Frau räumt ein, mit dem Busfahrer einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Später habe er sie mit intimen Fotos erpresst und zu mindestens vier weiteren Malen Geschlechtsverkehr gezwungen. Der Angeklagte bestreitet dies.

Glaubt das Gericht dem Opfer oder nicht?

Schwerd will durch die Beweisanträge nun Rückschlüsse darauf ziehen lassen, ob das Gericht der Frau glaubt oder nicht. So bezweifele die Strafkammer, dass die damals 24-Jährige von der Polizei am 13. August 2018 in Altenburg abgewiesen wurde, als sie Anzeige erstatten wollte. Deshalb soll nun jener Beamte vor Gericht aussagen, der an jenem Tag in der Wache in der Leipziger Straße Dienst hatte und dabei mit der Nebenklägerin redete, als diese die Vergewaltigung anzeigen wollte. Laut Schwerd habe er sie darauf hingewiesen, dass keine weibliche Kripo-Beamtin in der Wache sei und sie bitteschön am nächsten Tag mit Beweisen wiederkommen solle. Dabei habe er nicht einmal die Personalien der Nebenklägerin aufgenommen. Untermauern soll dies die Freundin des Opfers, die die junge Frau an jenem Tag im August zur Polizeiwache begleitet hatte und dies nun vor Gericht bezeugen soll.

Strafkammer lehnte Gutachten ab

Schwerd will dadurch das Gericht veranlassen, zu den Anträgen schriftlich Stellung zu nehmen, von denen in der Urteilsbegründung nicht mehr abgewichen werden könne. Diese Beschlüsse brächten dann eine vorläufige Rechtsauffassung der Strafkammer zum Ausdruck, hofft der Anwalt.

Rechtsanwalt Dirk Schwerd aus Altenburg stellt vier neue Beweisanträge. Entschieden wird darüber am 29. Dezember. Quelle: privat

Hintergrund dieser Taktik ist, dass sich Schwerd und auch seine Mandantin nicht ernst genommen fühlen. Zum neunten Verhandlungstag hatte Schwerd „zum Beweis der Glaubhaftigkeit und Wahrhaftigkeit der Aussage der Nebenklägerin“ bereits ein aussagepsychologisches Gutachten beantragt. Die 3. Strafkammer hatte dies aber abgelehnt. Die Vorsitzende Richterin, Christina Lichius, wirkte an jenem Tag bereits genervt. Die vier weiteren Anträge Schwerds am zehnten Tag konnten diesen Gemütszustand nicht ändern. Die Kammer wird nun am 11. Verhandlungstag ihre Entscheidung bekanntgeben. Der dafür festgelegte Termin ist zwar für Gerichtsprozesse nicht tabu, löste aber bei allen Beteiligten keinen Jubel aus. Im Gegenteil: Weiter verhandelt wird am 29. Dezember.

Von Jens Rosenkranz