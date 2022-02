Hat die Schnapszahl-Hochzeit einem Altenburger Paar Glück gebracht?

Altenburg

Sie wählt, wann immer es möglich ist, die „7“: etwa bei der Sitzreihe oder dem Platz im Kino, selbst beim Programm-Kanal im Flugzeug. „Die Sieben ist meine Glückszahl, eigentlich von meiner ganzen Familie, ohne den Ursprung wirklich zu kennen“, sagt Peggy Beier. Dennoch war ihre Traumhochzeit am 07.07.07 der blanke Zufall. Also fast. Und das kam so.

Es war Silvester 2006, als Ralf Pikulski, emotional ergriffen vom wunderschönen Feuerwerk und dem spektakulären Blick aus dem 9. Stock eines Leipziger Hochhauses, seiner Partnerin spontan die Frage aller Fragen stellte. Einen Verlobungsring hatte er folglich nicht dabei. Doch das war kein Problem. Hauptsache, sie antwortete mit „Ja“. Hat sie. Also rief der junge Mann kurze Zeit später im Altenburger Standesamt an, um einen Termin zu vereinbaren. Denn die beiden gebürtigen Skatstädter, die es von Berufs wegen nach Leipzig verschlagen hat, wollten unbedingt in der Heimat heiraten. Schließlich waren hier Familie, Freunde und Bekannte zu Hause.

Noch ein einziger Termin frei

Und dann nahm der Zufall – oder doch das Schicksal? – die Sache in die Hand. „Der Sommer wäre schön, der Juli noch besser, der Glückszahl meiner künftigen Frau wegen, habe ich der Standesbeamtin gesagt“, erinnert sich Ralf. Und was antwortete sie? „Ich habe sogar noch einen Termin am 7. Juli frei. Aber nur noch einen einzigen, im Bachsaal um 15.30 Uhr.“ Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen. Der 07.07.07 und dann noch im tollen Ambiente des Schlosses. Was kann schöner sein?!

Natürlich die Hochzeit selbst. Sie in einem Traum aus Weiß, er im grauen Anzug gaben sich Peggy und Ralf in einer ergreifenden Zeremonie vor über 50 Gästen das Ja-Wort, tragen seither den Familiennamen Beier. Gleich danach wartete der nächste Wow-Moment: Vor dem Schlosseingang hatten sich die Tänzerinnen und Tänzer des A-Teams der Lateinformation des TSC Schwarz-Gold Altenburg, dessen Kapitän Ralf Pikulski viele Jahre war, und weitere Paare der Tanzschule aufgereiht, um das Brautpaar mit Rosenblättern und Reis zu empfangen.

Einfach mal Quatsch machen als Erfolgsrezept

Inzwischen sind fast 15 Jahre ins Land gegangen, und die Liebe ist noch immer frisch. Gibt es ein Rezept für eine glückliche Ehe? „Moment, da muss ich mal schnell googeln“, lacht Ralf. Der Verkehrsassistent in der Verkehrszentrale des Leipziger Flughafens verrät es mit dieser witzigen Antwort ungewollt dennoch – ihr Rezept. Ab und an mal Quatsch machen, fröhlich sein, nicht alles so ernst nehmen. Und Peggy, examinierte Kinderkrankenschwester in der Kinderambulanz des Leipziger Herzzentrums, bringt es mit einer spontanen Liebeserklärung auf den Punkt. „Ralf ist meine beste Freundin, nur männlich. Also mein bester Kumpel, mit dem ich über alles reden kann.“

Für Tochter Lilly, die 2009 die Familie komplettierte, ist er es vermutlich nicht minder. Sie hat nicht nur das Tanz-Gen vom Papa geerbt, sondern auch seine Kochleidenschaft. Wenn beide in der Küche stehen, schneidet die Mama die Urlaubsfilme zusammen. Denn Beiers reisen gern, waren schon auf den Malediven, in der Karibik, in Thailand. Weil das in der Pandemie nicht mehr so einfach ist, gibt es seit 2020 ein neues gemeinsames Hobby – einen Schrebergarten ganz in der Nähe ihrer Tauchaer Wohnung.

Tanzbein wird bei jeder Gelegenheit geschwungen

Aber natürlich kommen die drei weiter gern regelmäßig zu Familienbesuchen nach Altenburg. Nur zu den großen Heimturnieren der Lateinformation im Goldenen Pflug zieht es den 46-Jährigen seit seinem Ausscheiden 2006 nur noch ganz selten. „Das zu sehen, dieses Flair und die Stimmung zu erleben, aber selbst nicht mittanzen zu können, hat mir zu sehr wehgetan.“ Dafür lässt er mit seiner Frau keine Gelegenheit aus, das Tanzbein zu schwingen, auch wenn sie das Metier nicht so perfekt beherrscht. „Aber mit Ralf als Partner kriegt man jeden Tanz hin“, sagt die 38-Jährige. Sogar mit Lilly hat er schon Walzer geübt.

Nun aber planen sie gemeinsam erstmal für den Sommer. Denn den 15. Hochzeitstag wollen Peggy und Ralf Beier, wenn alles klappt, auf den Malediven feiern. Wie schon den 10., doch diesmal gemeinsam mit ihrer Tochter.

Von Ellen Paul