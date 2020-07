Hausbesuche, Anrufe, Notbetreuung: Hilfe für Familien im Altenburger Land

Altenburg

Die kritischsten Zeiten sind – bis auf Weiteres – vorbei. Schulen und Kindergärten haben zumindest eingeschränkt wieder geöffnet, ebenso Beratungsstellen und Jugendclubs. Es gibt wieder ein Miteinander, nachdem Kinder und Familien wochenlang weitgehend auf sich allein gestellt waren.

Nun beginnt die Phase der Aufarbeitung: Welche Auswirkungen hatte der Lockdown im Altenburger Land auf das Wohl der Kinder? Gibt es nachträgliche Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung, insbesondere durch fehlende soziale Kontakte oder überforderte Eltern? Und hat die Kindeswohlgefährdung zugenommen? Frank Just, Fachdienstleiter Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), und Marion Fischer, die Leiterin des Fachdienstes Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung im Landratsamt, verneinen das im OVZ-Gespräch. Allerdings sind sich beide einig: Nachwirkungen und Langzeitfolgen lassen sich heute noch nicht abschätzen.

Wiederöffnung der Einrichtungen entlastet

„Jetzt sind wir noch in der euphorischen Phase – die Kinder freuen sich über das, was fehlte“, beschreibt Marion Fischer die Situation nach dem Ende der Schließphase. Für die Eltern sei die Wiederöffnung der Einrichtungen eine Entlastung. Jetzt werde alles getan, so Fischer, dass die Betreuung und die Umsetzung der Hygienekonzepte in den Kindereinrichtungen passen. Um die Erzieherinnen und Erzieher zu entlasten, gebe es seit 15. Juni Mithelfende, die sie bei den umfangreicher gewordenen Hygienemaßnahmen unterstützen.

Fest steht: Die Corona-Krise samt dem Lockdown hat Eltern, Kinder und ausnahmslos alle Jugendhilfeeinrichtungen hart getroffen. Auf diese lange Auszeit waren die Fachkräfte nicht vorbereitet. „Jeder war ein Lernender“, schildert Frank Just. Den Kontakt zu den Eltern und Familien trotz Kontaktverbots aufrechtzuhalten, sei äußerst schwierig gewesen. Das Telefon half ein wenig. So gab es zum Beispiel immer wieder Telefonate mit Familien, auch ohne konkreten Anlass und „individuell abgestimmt mit anderen Hilfeeinrichtungen“, beschreibt Frank Just. Analog dazu liefen Hausbesuche des ASD, die auch mal im Freien oder vor der Haustür stattfanden.

Notbetreuung für Kinder in schwierigen Situationen

Normalität so gut wie möglich aufrechtzuerhalten und den Kinderschutz nicht hinten runterfallen zu lassen, das sei die Herausforderung seit März gewesen. In diesem Kontext kam der Notbetreuung in den Kindertagesstätten eine besondere Bedeutung zu, die in kürzester Zeit umgesetzt werden musste, berichtet Fischer. Insbesondere ging es darum, neben Sprösslingen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, auch Kinder aufzunehmen, die in angespannten Familienverhältnissen leben oder wo plötzliche familiäre Ausnahmesituationen entstanden sind. Etwa Familien mit Kleinstkindern, in deren Haushalten noch weitere Kinder verschiedener Altersstufen betreut werden müssen. Oder Kinder, für deren Entwicklung soziale Kontakte und ein strukturierter Alltag besonders wichtig sind.

Spielideen und Obstkörbe

Am 23. März begann die Notbetreuung im Landkreis. Begonnen wurde mit 111 Kindern – bis zu 1445 Mädchen und Jungen wurden schließlich aufgenommen, bilanziert Fischer. Von Beginn an habe die Prävention und der Kinderschutz im Mittelpunkt der Arbeit aller Fachkräfte der Kindereinrichtungen und Jugendhilfe gestanden. Wo keine Notbetreuung anstand, halfen die Kitas zum Teil auf andere Weise, gaben zum Beispiel Beutel mit Spielanregungen oder gepackte Osterkörbchen an Familien aus.

Auch das Notfalltelefon klingelte regelmäßig. Am anderen Ende zum Beispiel Jugendliche, die zu Hause Streitereien erlebten. Aber auch Erwachsene, die die Situation daheim nicht mehr aushielten und individuelle Hilfe einforderten oder einfach einen Gesprächspartner brauchten.

Drogen und Trennungen

Und ja, es habe auch anlassbezogene Fälle der Kindeswohlgefährdung gegeben, sagte Frank Just. Aber diese seien nicht coronabezogen gewesen, sondern hätten andere Ursachen, wie etwa Trennungsphasen oder Drogenmissbrauch. Es habe Familien gegeben, sind sich Marion Fischer und Frank Just einig, „wo wir Bauchschmerzen hatten, ob sie alles packen. Aber sie haben das oftmals sehr gut gemeistert.“

Von Ute Hirsch