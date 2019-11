Meuselwitz

Am Sonntagnachmittag musste die Kameraden der Feuerwehr in Meuselwitz zum Einsatz ausrücken: Gegen 16.30 Uhr war Meldung über einen Hausbrand in der Rudolf-Breitscheid-Straße eingegangen.

Benachbarte Häuser wurden evakuiert

Nach bisherigen Erkenntnissen war in der einzigen Wohnung des betreffenden Hauses ein Feuer ausgebrochen. Der 34-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes nicht vor Ort, teilt die Polizei mit. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten insgesamt sieben Bewohner der beiden benachbarten Häuser evakuiert werden, eine 41-jährige Anwohnerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Haus nicht mehr bewohnbar

Obwohl die Kameraden zügig und umfassend mit den Löscharbeiten begannen, wurde die Bausubstanz des Hauses so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die Anwohner der Nachbarhäuser konnten nach Beendigung des Einsatzes gegen 19.10 Uhr am Abend hingegen zurück in ihren Wohnungen.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von OVZ