Hausmeister messen Fieber – Linke kritisieren Hygieneregeln

Altenburg

Am Montag startet im Altenburger Land der Schulbetrieb – vorerst nur für die 12. Klassen. Am 4. Mai ziehen die Klassen nach, bei denen der Haupt- und Regelschulabschluss, die besondere Leistungsfeststellung und der Abschluss in der Berufsschule anstehen. Um das Risiko einer Infektion zu minimieren, hat die Kreisverwaltung einen Hygieneplan für die Schulen in eigener Trägerschaft erarbeitet. Das teilt das Landratsamt mit.

Danach besteht in Schulbussen Maskenpflicht. Die Busfahrer werden einfache Papiermasken an Schüler ausgeben, die keine Masken haben. Jede Schule in Trägerschaft des Landkreises wird mit einem Infrarot-Fieberthermometer ausgestattet. Damit wird vor Betreten des Schulgebäudes bei jedem Schüler täglich die Körpertemperatur gemessen. Personen mit über 37,3 Grad Celcius erhalten keinen Zutritt und werden nach Hause geschickt. Das Messen werden Schulleitung oder Hausmeister übernehmen.

Anzeige

Handtrockner werden abmontiert

In den Schulen stehen Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit. Elektrische Handtrockner, die für Luftverwirbelung sorgen, werden in den Sanitärbereichen abgebaut oder außer Betrieb gesetzt.

Weitere LVZ+ Artikel

In den Unterrichtsräumen wird jeder Tisch mit nur einem Stuhl versehen. Die Tische werden so angeordnet, dass ein ausreichender Abstand entsteht. Pro Klassenraum gibt es nur bis zu zwölf Tische. Klassenräume werden am Schultag nicht gewechselt, außer Fachkabinette für Chemie und Physik. Auch in den Speiseräumen werden die Tische und Stühle minimiert. Hofpausen haben gestaffelt zu erfolgen. Am Ende eines jeden Schultages erfolgt eine Reinigung inklusive Desinfektion der Handläufe, Schultische und Türklinken durch Reinigungsfirmen.

Altenburg stellt eigene Regeln auf

Diese Vorgaben gelten ab Montag zunächst für die Gymnasien, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden. Ab dem 4. Mai rücken dann die zehnten Klassen in den Regelschulen nach, die Altenburg selbst verwaltet. Welche Hygieneregeln dort gelten, will die Stadtverwaltung kommende Woche bekanntgeben. Sie orientieren sich an den Vorgaben des Bildungsministeriums, sagte Stadtsprecher Christian Bettels der OVZ.

Fiebermessung ist Zumutung

Die Regeln des Landkreises, speziell die Temperaturmessungen, sind kurz nach Bekanntwerden von der Kreistagsfraktion der Linken kritisiert worden. „Das Messen der Körpertemperatur als Hinweis für ein Infektionsgeschehen ist eine überzogene und nicht zuverlässige Maßnahme, welche den langsam wiederanlaufenden Schulbetrieb behindern wird“, erklärte Fraktionschef Ralf Plötner. Neben den technischen Ungenauigkeiten, welche die Infrarotmessung mit sich bringe, sei es eine Zumutung, nichtmedizinisches Personal damit zu beauftragen, erklärt Plötner. Wenn ein Kind sehr knapp in der Zeit ist und sich schnellen Schrittes zur Schule bewege, sei eine leicht erhöhte Temperatur mit der Infrarotmessmethode zu erwarten. „Deswegen ist dieser völlige Alleingang mit dem Temperaturmessen zu beenden, bevor er begonnen hat“, fordert Plötner.

Von Jens Rosenkranz