Heimatverein Göpfersdorf blickt optimistisch auf das neue Jahr

Göpfersdorf

Der Heimatverein Göpfersdorf ist mit seiner vielfältigen Arbeit, unter anderem dem Veranstalten von Konzerten, Vernissagen und Wettkämpfen wie dem Vogelschießen, ein wichtiger Kulturträger im Altenburger Land. Als solcher war der Verein allerdings auch von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen, die den laufenden Betrieb mehr oder weniger beeinflussten und noch beeinflussen.

2020 als Erfahrungsgewinn

Susann Schatz, die Vorsitzende des Göpfersdorfer Heimatvereins, bleibt trotz der aktuellen Lage optimistisch. So sieht sie das vergangene Jahr als Quell verschiedenster Erfahrungen für die Zukunft an. Zwar mussten einige Veranstaltungen abgesagt werden, so das Vogelschießen und das standardmäßig Ende April stattfindende Oldtimertreffen, was sich auch finanziell ausgewirkt habe. Allerdings sei es laut Schatz vor allem durch drei Konzerte 2020 möglich gewesen, dies zu kompensieren. „Es war zum Glück immer so, dass wir kaum jemanden wegschicken mussten und es nicht zu viele Besucher waren, aber auch nicht so wenige, dass es sich nicht gelohnt hätte. Das hat wirklich gut funktioniert.“

Planungen für 2021 im Gange

Trotz der momentan noch schwierigen und unübersichtlichen Corona-Lage hat der Heimatverein mit den Vorbereitungen für dieses Jahr begonnen oder sie bereits beendet. „Was in der Planung schon relativ abgeschlossen ist, ist unser Holzbildhauerpleinair, das immer um Pfingsten herum stattfindet, weil das letztes Jahr ausfallen musste, aber von den Künstlern, die daran teilnehmen, schon komplett vorbereitet war. Das ist geplant und das können wir dann auch relativ kurzfristig auf die Beine stellen“, so Schatz. Das trifft aber nicht auf alle Aktivitäten zu. So geht die Vorsitzende zum Beispiel nicht davon aus, dass der Oldtimertreff dieses Jahr möglich sein wird, sodass in diese Richtung keine Vorbereitungen getroffen würden.

Mögliche digitale Konzepte für die Zukunft?

In vielen Branchen, die von den Einschränkungen betroffen sind, wird über eine Digitalisierung bestimmter Angebote nachgedacht. Susann Schatz schließt diese Möglichkeit für den Heimatverein allerdings größtenteils aus. „Der erste Punkt ist: Für die Sachen, die wir anbieten, ist es an sich schwierig. Der zweite Punkt ist, dass das Internet bei uns hier schlecht ist. Ich denke, unser Vereinsleben und auch das kulturelle Leben, das wir anbieten, ist eigentlich nur live möglich. Da sehe ich kaum eine Alternative“, erklärt sie.

Optimistischer Blick auf das restliche Jahr

Abgesehen davon ist die Vorsitzende guter Dinge. „Mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr bin ich schon optimistisch, dass wir Veranstaltungen durchführen können – vielleicht in anderer Form, wir müssen flexibel bleiben. Aber ich traue uns zu, dass wir das gut hinbekommen.“ Bedenken hat sie dafür an anderer Stelle: „Ich weiß nicht, wie schwer es wird, die Vereine wieder zu aktivieren. Die sind ja alle in so einer Art Winterschlaf. Es kann sein, dass sie alle froh sind, endlich wieder etwas machen zu können, aber es kann auch sein, dass man relativ viel Kraft braucht, wieder Vereinsleben auf die Beine zu stellen. Das kann ich nicht einschätzen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es klappen wird und dass wir uns alle freuen werden, wenn wir zusammen wieder etwas auf die Beine stellen“, bleibt Schatz zuversichtlich.

Von Tobias Wagner