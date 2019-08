Altenburg

Im April 1943 beginnen zwanzig junge Männer auf dem Flugplatz Altenburg eine Ausbildung zum Flugmotorenschlosser. Zu den damals 14-Jährigen gehört auch Heinz Kunze. Er ist heute der letzte in Altenburg lebende Flugplatzveteran. „Ich bin durch meinen Cousin dorthin gekommen“, erzählt der 91-Jährige. „Der Fliegerhorst hatte Tag der Wehrmacht. Das war etwas Besonderes, mal die ganze Technik anschauen zu dürfen.“

Die Lehrzeit ist straff organisiert. „Wir waren kaserniert – haben draußen in der Unterkunft U12 gewohnt.“ Dieser Z-förmige Gebäudekomplex hat einen baulichen Doppelgänger im Wald, der zu DDR-Zeiten die Schule sowjetischer Offizierskinder ist.

Schlosser-Grundausbildung im ersten Lehrjahr

„Unser Alltag war wie bei den Soldaten“, erinnert sich Heinz Kunze. „Früh Betten bauen, Korridor reinigen, Verpflegung holen. Wir waren die einzigen Zivilisten auf dem Flugplatz, die geschlossen auf Arbeit marschiert sind.“ Er weiß auch noch gut wie die geforderte Bügelfalte regelmäßig in seine Kleidung kam: „Die Hosen wurden ins Bett gelegt. Die waren früh wie gebügelt.“

Der ehemalige Flugmotorenschlosserlehrling vom Flugplatz Altenburg, Heinz Kunze, mit seinem Lehrvertrag von 1943. Quelle: Andy Drabek

Das erste Lehrjahr ist Grundausbildung zum Schlosser. In vierzehntägigen Durchgängen lernen die jungen Männer Schweißen, Drehen, Fräsen und Schmieden. Im Dreherlehrgang werden Spielzeug-Kanonen aus Leichtmetall für Kinder hergestellt. Die Lehrwerkstatt befindet sich in Flugzeughalle 3. Heute existiert von den einstmals sieben Hallen nur noch die Nummer 2. Das Mittagessen gibt’s im Unteroffizierskasino und nach Hause dürfen die Lehrlinge nur am Wochenende. Zuvor müssen sie in der Werkstatt antreten und werden verabschiedet. Sonntag 22 Uhr hat jeder wieder da zu sein.

In der Unterkunft U12 sind auch Marketenderwaren eingelagert: Kleidung, Stiefel, Schuhcreme. „Einen hatten sie erwischt beim Klauen – der bekam 14 Tage Bau“, meint der Veteran und ergänzt: „Wir hatten auf dem Fliegerhorst Grußpflicht ab dem Unteroffizier. Es gab Ärger, wenn man das mal vergessen hatte.“ Wie alle im Krieg müssen die Jugendlichen zehn Stunden am Tag arbeiten - später sogar zwölf Stunden.

Auch Segelflug auf dem Unterrichtsplan

Im zweiten Lehrjahr wird Flugzeugmotorenbau unterrichtet. Heinz Kunze leistet Hilfsdienste an der Arado 96 und arbeitet am Motorenprüfstand. In der Feuerwache muss er ebenso Dienst tun.

Auch Segelflug steht auf dem Unterrichtsplan. Die Jungs werden in Windischleuba auf dem Lohberg am Schulgleiter 38 ausgebildet und übernachten vor Ort in der Segelflugzeughalle. „Die Flugzeuge von Hand immer wieder hochschleppen – das war eine ganz schöne Plackerei“, erinnert sich der Zeitzeuge. In Windischleuba steht auch Holzbearbeitung auf dem Plan. „Damit bin ich nicht zurechtgekommen.“

Weil Personal knapp ist, werden die jungen Männer zu Bergungsarbeiten bei Flugzeugabstürzen herangezogen. Heinz Kunze bleibt glücklicherweise davon verschont. Der eine oder andere lässt bei diesen Gelegenheiten Fallschirme mitgehen. Stoffe sind rar, und aus Fallschirmseide lassen sich gute Hemden nähen.

„Kegel-setzen-dürfen“ bei Lehrlingen beliebt

Etwas Besonderes ist das Mithelfen beim Kegeln im Offizierskasino. Für gewöhnlich haben Lehrlinge dort nichts zu suchen. Umso beliebter ist bei den jungen Leuten das „Kegel-setzen-dürfen“. Zur Belohnung gibt es einen Teller süße Suppe.

Und was machen die Burschen in den Unterrichtspausen? – Sie halten sich an unerlaubten Orten auf. „Eigentlich hatten wir auf dem Rollfeld nichts zu suchen“, weiß Heinz Kunze. „Aber natürlich sind wir in unserer Mittagspause immer auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten gewesen.“

Einige fliegende Sehenswürdigkeiten bestaunt

Und da kommt einiges zusammen. Auf dem Flugplatz sind Junkers 88 und Heinkel 111 Bomber stationiert, und Kunstflieger Major Albert Falderbaum landet mit seinem Bücker-Jungmeister-Doppeldecker. Ein Höhepunkt für den Flugmotorenschlosserlehrling ist die Landung einer Messerschmitt Gigant. Manchmal kommen die Neugierigen aber auch zu spät: „Ein geheimnisvoller Nurflügler war auf dem Fliegerhorst – aber bis wir Jungens da waren, wurde alles schon mit Tarnnetzen abgedeckt.“

Wenn große feindliche Bomberverbände im Anflug sind, heißt es „Teppichalarm“ und die Luftschutzbunker unter den Flugzeughallen sind aufzusuchen. Aber mitunter ist die Jugend auch ausgebüxt. „Dann sind wir auf unsere Räder und in die Leina reingeflüchtet. Und wenn das Wetter gut war, haben wir im Märchensee gebadet.“ Der Flugplatz selbst ist zwar beschossen, aber nie bombardiert worden.

Hastige Zwischenprüfungen kurz vor Kriegsende

Die Ausbildung zum Flugmotorenschlosser dauert eigentlich dreieinhalb Jahre. Aber als die Front immer näher kommt, werden im Februar 1945 hastig Zwischenprüfungen durchgeführt. „Damit wir überhaupt etwas in den Händen hatten“, erklärt Heinz Kunze. Noch im selben Monat erhalten die Lehrlinge ihre Einberufung zur Waffenausbildung im Arbeitsdienstlager Zöschen bei Merseburg. Schon nach vier Wochen heißt es dort: Rückzug vor den heranrückenden Amerikanern.

Ein Marsch quer durch Deutschland beginnt. „In Schwerin haben uns die Amerikaner geschnappt.“ Heinz Kunze kommt nach Schleswig-Holstein in ein riesiges Internierungslager. „In den ersten Tagen bekamen wir zu zehnt eine einzige Tagesration eines Amerikaners. Da gab es manche, die haben das Brot genommen und manche die Zigaretten.“

Gute Erinnerung an die Zeit auf dem Flugplatz

Bis Juli 1945 ist er in Gefangenschaft. „Wir haben nicht verraten, dass wir Flugmotorenschlosser sind und gesagt wir wären Landmaschinenschlosser – die wurden nämlich gesucht. Daraufhin haben sie uns entlassen.“ Heinz Kunze kommt nach Helmstedt und Wolfsburg und will eigentlich gar nicht wieder zurück nach Altenburg – das ist sowjetische Besatzungszone. „Aber meine Mutter kam und hat mich geholt. Weil ich bis Oktober 1945 nicht zu Hause war, hab ich alles, was sich bei den Russen abgespielt hat, nicht mitbekommen.“

Flugplatzveteran Heinz Kunze kommt später doch noch zu seinem Lehrabschluss und studiert Maschinenbau. Die zwei Jahre auf dem Flugplatz Altenburg hat er in guter Erinnerung behalten.

Von Dana Weber