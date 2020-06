Heiraten oder lieber abwarten? Was Altenburger Standesbeamtinnen in Corona-Zeiten raten

Altenburg

Hochzeit-Machen scheint in Corona-Zeiten wenig attraktiv und erstrebenswert. Schon im April wurden im Altenburger Standesamt deutlich weniger Heiratswillige gezählt als im Vorjahr – nur fünf statt 14 (die OVZ berichtete). Als sich die Hoffnung auf Lockerungen für den Monat Mai – der alljährlichen Hoch-Zeit der Hochzeit – nicht erfüllten, ging die ohnehin überschaubare Zahl der angemeldeten Termine durch Absagen weiter zurück. Das ist für die Brautleute und ihre Familien eine schwere Entscheidung, doch auch an den insgesamt fünf Standesbeamtinnen geht die Situation nicht spurlos vorüber, wie Amtsleiterin Petra Eperiesy im OVZ-Gespräch bestätigt.

Eine erste, inzwischen fast standardmäßige Frage in dieser schwierigen Zeit: Wie geht es Ihnen?

Danke, gesundheitlich geht es mir gut. Die Sorge um eine mögliche Ansteckung kann man dennoch nie ganz beiseiteschieben. Deshalb unternehmen wir alle Anstrengungen und nutzen alle Möglichkeiten, damit dies nicht passiert und das Standesamt beurkundungsfähig bleibt. Denn Eheschließungen sind nur ein Teil unserer Aufgaben.

Der deutlich schönere allerdings, der in diesem Frühjahr ziemlich geschrumpft ist. Schade, oder?

Schade, aber zugleich verständlich. Zwar haben wir seit Kurzem doch eine kleine Lockerung, so dass jetzt neben dem Brautpaar und dem Standesbeamten bis zu zehn Gäste an der Trauung teilnehmen können. Bislang waren es nur Eltern, Kinder und Trauzeugen. Dennoch kommt die sonst übliche feierliche Atmosphäre schwerer in Gang, wenn man vorher Gesundheitsfrage-Fragebögen auffüllen, sich die Hände waschen und desinfizieren muss. Wer Kontakte zu Infizierten oder Krankheitsanzeichen hat, darf ohnehin nicht hinein. Zudem ist der Sektempfang im Anschluss an die Trauung derzeit genauso wenig möglich wie Holzsägen oder andere Rituale. Alles, was herzlich und sonst normal ist, findet nicht statt. Auch die Zeit für die Trauungszeremonie ist von 30 bis 45 Minuten auf 15 geschrumpft.

Einige Brautleute waren mit diesem kleinen Rahmen aber dennoch einverstanden.

Auch das ist völlig in Ordnung, jeder muss diese Entscheidung für sich treffen. Manche hatten eh keine große Hochzeit geplant und so keine Probleme mit den Beschränkungen. Andere müssen vielleicht heiraten. Gründe sind heutzutage aber kaum der zu erwartende Nachwuchs, sondern unaufschiebbare Vertragsabschlüsse, berufliche Dinge oder ähnliches. Wer aber unter den veränderten Umständen heiraten möchte, wird bei uns selbstverständlich nicht einfach abgefertigt. Wir geben uns große Mühe, das Beste daraus zu machen. Und das schaffen wir auch.

Und was haben Sie denjenigen geraten, die sich mit der „Hochzeit light“ nicht anfreunden wollen?

Wir raten abzuwarten und wenn möglich, die Hochzeit auf einen späteren Termin zu verschieben, beispielsweise in den Herbst oder gleich ins nächste Jahr. Ab November nehmen wir für 2021 wieder Vorreservierungen an. Aber vielleicht ist auch Weihnachten eine überlegenswerte Alternative. Dann hoffentlich wieder mit allem Drum und Dran.

Von Ellen Paul