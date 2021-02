Heizöl-Transporter verunglückt in Lödla – fünf Feuerwehren im Einsatz

Lödla

Schreckmoment am Mittwochvormittag in Lödla: Ein Tanklaster, beladen mit Heizöl, ist gegen 10 Uhr in einer Seitenstraße von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Feuerwehren aus Altenburg, Lödla, Rositz, Kriebitzsch und Monstab wurden von der Leitstelle sofort zum Unglücksort gerufen, ebenso der Gefahrengutzug des Landkreises.

8000 Liter Heizöl geladen

„Nach Angaben des Fahrers fasst der Heizöltank des Fahrzeuges 15 000 Liter, wobei noch etwa 8000 bis 9000 Liter drin sind“, berichtet Lödlas Bürgermeister Torsten Weiß (CDU). Glück im Unglück: Nach erster Einschätzung ist der Tank nicht leckgeschlagen. Lediglich Motoröl und Diesel laufen aus, weshalb die Feuerwehr Ölsperren legte. Einige Kameraden konnten den Einsatz abbrechen, rund 20 blieben zunächst vor Ort.

Die Feuerwehr legte eine Ölsperre wegen auslaufenden Motoröls und Diesels. Quelle: Mario Jahn

Wasserlauf mündet in Gerstenbach

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Straße Zum Schießplatz in der Ortslage Unterlödla, wo sich der Unfall ereignete, ist recht eng und durch den Schnee gerade im Randbereich rutschiger als gewöhnlich. Der LKW ist in einen Graben für einen Wasserlauf geraten, der ein Stück weiter in den Gerstenbach mündet.

Der Graben führt einen Wasserlauf, der in den Gerstenbach mündet. Quelle: Mario Jahn

Bergedienst kommt aus Gera

Die Bergung gestaltet sich schwierig. Ein zunächst angeforderter Krandienst winkte bei der Vor-Ort-Besichtigung ab. Deshalb wurde ein spezieller Bergedienst aus Gera bestellt, der sich gegen Mittag auf den Weg machte. „Damit sollte es gelingen, das Fahrzeug zu heben“, sagte Torsten Weiß. Gegebenenfalls müsse der Gefahrgutzug das Heizöl aber noch vor der Bergung abpumpen. Auch das Umweltamt des Landkreises will die Unfallstelle besichtigen.

