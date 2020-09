„Helden wie wir“ – Bestseller-Roman auf der Altenburger Bühne

Altenburg

Von der Kritik 1995 als heiß ersehnter Wenderoman gefeiert, wurde „Helden wie wir“ von Thomas Brussig schnell zum Bestseller. Fast zwangsläufig folgten eine Verfilmung und eine Adaption für die Bühne. Letztere, aus der Feder von Peter Dehler, ist nun passend zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am Altenburger Theater zu sehen. Die OVZ sprach mit dem Regisseur, Schauspieldirektor Manuel Kressin, über seine Beziehung zum Buch, die Wahl des Darstellers und eine notwendige Textkürzung.

Die Premiere des Stücks ist genau am 3. Oktober. Wie haben Sie denn eine solche Punktlandung unter den erschwerten Corona-Bedingungen hinbekommen?

Corona hat uns hier sogar in die Hände gespielt. Eigentlich war am Sonnabend im Altenburger Theaterzelt eine Festveranstaltung der Stadt geplant, die der Pandemie wegen aber abgesagt wurde. Also war dieser Tag frei für uns. Geplant hatten wir „Helden wie wir“ aber ohnehin in unserer Reihe „Denk ich an Deutschland – 30 Jahre Wiedervereinigung“.

Nun hätte das Stück, das mit dem Einmarsch des Warschauer Pakts in Prag 1968 beginnt und am 9. November 1989 endet, doch wohl eher zum 30. Jahrestag des Mauerfalls vor einem Jahr gepasst. Warum erst jetzt?

Ich habe aus dem Roman genau am 9. November 2019 in Gera gelesen, in unserer anderen Reihe „Literatur in den Häusern der Region“, die vor einem Jahr dem Mauerfall gewidmet war. Auf der Suche nach der passenden Lektüre erinnerte ich mich an meinen Lieblingsroman, habe mich neu damit beschäftigt. So wuchs die Idee für eine Inszenierung. Da es sich um ein Ein-Personen-Stück handelt, passt es zudem wunderbar in den Corona-Spielplan.

Sie sind in West-Berlin geboren, waren zur Wende elf Jahre alt. Wie wird denn solch ein Buch über Ost-Geschichte zu Ihrem Lieblingsroman?

Es gehörte auch an meinem ehemals West-Berliner Gymnasium zur Lektüre im Deutsch-Unterricht. Ich glaube, ich war 16, als ich es zum ersten Mal las. Ein junger Mann in seiner Entwicklung, mit allen persönlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen, eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Ich fühlte mich wiedererkannt, ohne dass ich den DDR-Hintergrund brauchte.

Man sollte also auf der Bühne keinen historischen oder gar politischen Abend erwarten, oder?

Ganz und gar nicht. Es geht satirisch und durchaus witzig zu. Allein die Behauptung des Protagonisten Klaus Uhltzscht, nicht die Schabowski-Äußerung und das Volk, sondern er mit heruntergelassener Hose habe die Mauer zum Einsturz gebracht, sagt ja wohl einiges. Die Geschichte wird mit großer Leichtigkeit erzählt. Das Stück ist nicht hochpolitisiert, obwohl es politische Themen behandelt. Es geht um einen Alltagshelden in historischer Kulisse.

Der Held der Geschichte ist Mitte 20, Ihr Hauptdarsteller Thomas C. Zinke, mit Verlaub, zählt bereits 53 Lenze und ist noch dazu ein waschechter „Wessi“, in München geboren und aufgewachsen, an Theatern in Trier, Dinkelsbühl oder Innsbruck engagiert. Passt das denn zusammen?

Bei der Planung war ebenfalls Bruno Beeke mit seiner ostdeutschen Vita und entsprechender DDR-Erfahrung für die Rolle in der Überlegung. Deshalb ist er bislang auch auf allen Vorschau-Fotos zu sehen. Aber auch Bruno ist Jahrgang 1963, was einfach meinem Regie-Ansatz geschuldet ist. Der Held erzählt seine Geschichte quasi 30 Jahre später. Uhltzscht wäre jetzt Mitte 50. Im Übrigen sollte die Herkunft des Schauspielers gerade vor dem Kontext des Jubiläums heutzutage eigentlich keine Rolle mehr spielen.

Sie sind bei der Inszenierung sehr wortgetreu, mussten die Textfassung von Peter Dehler aber trotzdem kürzen. Warum?

Normalerweise kämen wir so bei rund zwei Stunden raus. Da wir aber ohne Pause spielen müssen und es sich, auch wenn der Darsteller in verschiedene Rollen schlüpft, trotzdem um ein Solo-Stück handelt, sind die von mir avisierten 75 bis 80 Minuten wohl ausreichend. Ich bin sicher, das passt.

Stimmt es, dass Sie den Roman-Autor zur Premiere eingeladen haben?

Jörg Neumann, den viele Altenburger sicher noch aus der Mittendrein-Ära kennen und der jetzt als Dramaturg ans Altenburg-Geraer Theater zurückgekommen ist, hat mit Thomas Brussig gesprochen und ihn natürlich auch eingeladen. Doch er ist leider terminlich verhindert.

Von Ellen Paul