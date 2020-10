„Helden wie wir“ – die Satire nach einem Roman von Thomas Brussig ist anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung erneut in Altenburg zu sehen. Thomas C. Zinke schlüpft in die Rolle jenes Mannes, der behauptet, er allein habe mit heruntergelassener Hose die Mauer einstürzen lassen. Das Theater-Publikum zeigt bislang wenig Interesse.