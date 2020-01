Helga Ziehe kümmert sich seit 30 Jahren in Mockern ums Programm der Volkssolidarität

Mockern

Seit ziemlich genau 30 Jahren ist es das Schönste für Helga Ziehe, wenn sie zum Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit in glückliche Gesichter schauen kann. Seit drei Jahrzehnten kümmert sie sich in ihrer Freizeit um die Senioren von Mockern. Als Verantwortliche der Ortsgruppe der Volkssolidarität sorgt sie dafür, dass den Rentnern in dem Nobitzer Ortsteil regelmäßig etwas geboten wird. Gerade hat sie wieder das fertig ausgearbeitete Halbjahresprogramm verteilt.

Von der Arbeit mit Kindern zum Engagement für Rentner

„Ach, manche meinen, ich übertreibe ein wenig. Aber mir sind die Rückmeldungen wichtig. Damit kann ich besser planen“, sagt die 75-Jährige und zeigt die Liste mit den 17 Terminen bis zum Sommer. Fast jede Woche stellt die rüstige Seniorin etwas auf die Beine für ihre 20 Volkssolidarität-Mitglieder in Mockern und deren Freunde. Kaffeetrinken mit Programm von der Modenschau bis zur ADAC-Schulung, Bowlingnachmittage und Ausfahrten gehören zu den gern genutzten Angeboten.

Um die Wendezeit kandidierte die damalige Grundschullehrerin für den Gemeinderat in Mockern, das 1994 in der Einheitsgemeinde Saara aufging. „Ich wollte aber nicht nur den Finger heben, sondern eine Aufgabe“, erinnert sie sich. Der damalige Bürgermeister erklärte ihr, dass die „Seniorenbetreuung“ vakant sei. So habe sie den Weg zur Volkssolidarität gefunden. Zuerst sei sie sogar mit ihren Schülern bei den Senioren gewesen – das freute die Rentner, und den Mädchen und Jungen konnte sie vermitteln, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern, so die Pädagogin, die zu DDR-Zeiten im Kinderheim tätig war und über diese Zeit sagt: „Ich kann allen einstigen Heimkindern ohne Probleme noch in die Augen schauen.“

Mit der Volkssolidarität um die halbe Welt

Aus der gesuchten Aufgabe von vor 30 Jahren ist in der Zwischenzeit offensichtlich eine Art Berufung geworden. Mit ansteckender Begeisterung erzählt sie von ihrem Ehrenamt bei der Volkssolidarität. „Wir waren erst vergangene Woche bowlen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie da die 80-Jährigen abgehen und was für eine Stimmung herrscht. Es kommen ja auch immer um die 25 Leute Publikum mit“, berichtet sie. Mit der gleichen Freude erzählt sie vom vergangenen Wandertag ins Café der Mühle Gardschütz oder von den Reisen, die die Mockerner „Volkssolidaritätler“ schon bis an das Nordkap geführt haben.

Auch durch ihr Engagement bei der Ortsgruppe konnte sich Helga Ziehe gemeinsam mit ihrem Mann inzwischen viele Reisewünsche erfüllen, die sie vor der Wende hatten, erzählt sie beseelt. „Wir waren schon in Wien in Cafés oder in Paris auf dem Eiffelturm“, schwärmt sie und wirbt gleich für die kommenden Ziele: Diesmal gehe es für vier Tage im April ins Zittauer Gebirge und im Juli auf Schlesienrundfahrt, worauf sie sich schon jetzt freut.

Die nächsten Termine 11. Februar: ab 14 Uhr Kaffeetrinken und Modenschau im Adler-Markt Altenburg 11. März: ab 14 Uhr Kaffeetrinken mit Kinobesuch zum Film „Ich war noch niemals in New York“ 18. März: Frauentagsausfahrt durch die Gemeinden mit Bürgermeister 22. März: am Nachmittag Ausfahrt ins Theaterzelt zum Konzert des Blasorchesters Nobitz 25. März: ab 12 Uhr gemeinsames Mittag und Kaffee in der Fortuna Altenburg

Von Jörg Reuter