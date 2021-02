Hella Mohr kümmert sich in Meuselwitz seit über 45 Jahren um ihre Patienten

Meuselwitz

Keine Frage: Wenn es um Arbeitserfahrung geht, dürften Hella Mohr so schnell nur wenige etwas vormachen. Seit 1975 geht die Allgemeinmedizinerin inzwischen ihrem Beruf nach, seit 1978 empfängt sie Patienten in Meuselwitz – so lange wie wohl nur noch wenige Kollegen im Altenburger Land.

Von der Oberstufenlehrerin zur Medizinerin

Dabei sah Hella Mohrs Plan für ihr Berufsleben ursprünglich ganz anders aus. „Ich wollte eigentlich Oberstufenlehrerin werden“, blickt sie zurück. „Allerdings gab es zu meinem Abi 1963 nur die Möglichkeit, sich in Richtung Mathe und Physik zu entwickeln. Ich war aber in einer Sprachenklasse.“ Als sie schließlich in der Oberschule eine Teilberufsausbildung zum Zerspaner in der Altenburger Nähmaschinenfabrik durchlief, kam ein Lehrer auf sie zu: „Er fragte, ob ich mir nicht vorstellen könne, Medizin zu studieren.“ Mohr konnte – und nahm in der dritten Bewerbungsrunde mit Erfolg am Eignungstest der Uni Leipzig teil.

Studienkameraden lockten nach Meuselwitz

Von 1964 bis 1970 absolvierte Mohr ihr Studium in Leipzig, dem sich bis 1975 ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin an der Altenburger Poliklinik anschloss. Der Skatstadt sollte sie im Anschluss auch die ersten Berufsjahre treu bleiben – bis 1978 zwei alte Schul- und Studienkollegen auf sie zukamen. „Die beiden waren bereits in Meuselwitz tätig und holten mich schließlich auch in die Stadt“, erinnert sie sich. Dabei war die Schnauderstadt für Mohr kein komplettes Neuland: „Meuselwitz hatte damals keinen einzigen hauptamtlichen Allgemeinmediziner. Deshalb mussten wir als Ausbildungsassistenten bereits jeweils einen halben Tag pro Woche in der Stadt präsent sein“, beschreibt sie die einst gängige Praxis. Mit ihrem Umzug nach Meuselwitz etablierte sie schließlich am 1. April 1979 die Praxis in der damaligen Außenstelle der Poliklinik in Zipsendorf, wo sie noch heute ihre Patienten behandelt.

Im Ärztehaus in Zipsendorf empfängt Hella Mohr ihre Patienten noch heute. Quelle: Mario Jahn

Enormes Arbeitspensum

Es folgten arbeitsreiche Jahre für Hella Mohr. Denn ihre Praxis war längst nicht der einzige Einsatzort für die junge Medizinerin. „Zwischen 1979 und 1981 musste ich etwa, nachdem der Wintersdorfer Arzt in Rente ging, auch dessen Praxis mit übernehmen.“ In lediglich acht Stunden in der Woche kamen so noch einmal zig Patienten zur Behandlung hinzu, obendrauf war Mohr auch für Schuluntersuchungen, Impfungen und Hausbesuche zuständig. Hinzu kam zudem die zeitweise Übernahme der Betriebsarztstelle in der damaligen Tetex in Meuselwitz, auch im Strafvollzug in Regis betreute Mohr zeitweilig Patienten, hielt zudem kinderärztliche Sprechstunden in der Meuselwitzer Poliklinik ab. „Da kam man mitunter aus dem Arbeiten fast gar nicht mehr heraus“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Einsatz bei Wind und Wetter

Die Zeiten, das weiß Hella Mohr noch gut, waren damals andere. Das führte mitunter zu Situationen, die heute gar nicht mehr denkbar wären. „Wir sind unsere Einsätze, darunter auch zu lebensbedrohlichen Situationen oder schweren Unfällen, mit ganz normalen Autos gefahren, ohne Blaulicht oder Sirene – und im Winter schon mal ohne Winterreifen“, erinnert sie sich. Nicht immer ging dabei alles glatt: „Einmal sind wir im Schneetreiben beim Wenden auf einem Feld stecken geblieben. Ich musste dann zu einem nahen Bauernhof laufen, damit uns der Bauer mit seinem Traktor wieder herausziehen konnte.“ Ein andermal brauchte Mohrs Fahrer für die Anfahrt nach Zipsendorf zu lange, also schwang sie sich für einen dringenden Hausbesuch kurzerhand samt Arztkoffer aufs Fahrrad und radelte los.

Enger Zusammenhalt zwischen den Ärzten

Trotz allen Stresses sei es aber auch eine schöne Zeit gewesen, betont Hella Mohr. „Der Zusammenhalt in der Außenstelle in Zipsendorf und auch mit den neuen Ärzten nach der Wende war immer gut, die Solidarität untereinander groß. Wir haben uns regelmäßig zu Fahrradtouren getroffen, sind gemeinsam ins Kabarett gegangen“, blickt sie auf viele fröhliche Stunden zurück. Und auch sonst war früher aus Hella Mohrs Sicht nicht alles schlecht: „Die Impfpflicht in der DDR war etwa ein echter Segen, auch die Vorsorge war schon sehr gut. Nach der Wende gab es dann natürlich eine viel breitere Menge an Medikamenten für die Patienten, auch die Versorgung mit Medizintechnik wurde besser. Und wir haben einen besseren Fuhrpark bekommen“, schiebt sie schmunzelnd hinterher.

Mitte diesen Jahres soll Mohrs Praxis in die Räume der Stadtbibliothek in der Lutherstraße umziehen. Quelle: Mario Jahn

Patienten teils in vierter Generation

Angesichts eines solch bewegten Berufslebens würde man meinen, dass die 76-Jährige eigentlich schon längst das Rentnerleben genießen müsste. Doch berufsmüde ist Hella Mohr nicht – im Gegenteil. „Mein Beruf ist mein Hobby. Und Meuselwitz ist für mich genau richtig, hat eine überschaubare Größe und ich habe hier viele dankbare Patienten – manche teils schon in vierter Generation.“ Dennoch, zumindest ein Auge ist bereits auf die Zukunft geworfen: So steht noch in diesem Jahr der Umzug in die bislang von der Stadtbibliothek genutzten Räume in der Lutherstraße an, ihre Außenstelle in Mumsdorf hat sie bereits vor zwei Jahren aufgegeben (LVZ berichtete). Und in etwa zwei Jahren möchte Mohr dann bestenfalls auch die Nachfolgefrage geklärt haben. „Ich hoffe, dass meine Nichte Interesse daran hat, die Praxis zu übernehmen“, sagt sie. Dann könnte ein langes Berufsleben reibungslos enden.

Von Bastian Fischer