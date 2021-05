Nobitz

Am 27. Juni stehen in der Gemeinde Nobitz Kommunalwahlen an. Wahlberechtigte dürfen an diesem Tag für die nächsten sechs Jahre den neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählen.

Nobitz hat nur einen Bewerber für Bürgermeisteramt

Amtsinhaber Hendrik Läbe hat schon jetzt gute Aussichten auf diesen Posten. Wie Wahlleiterin Beatrix Steinert der OVZ mitteilte, gibt es außer ihm keine weiteren Bewerber. Während SPD-Mitglied Läbe 2015 noch mit Thomas Hummel von der CDU um den Chefsessel rang, steht der 52-Jährige jetzt konkurrenzlos vor seiner möglicherweise dritten Amtszeit. Damals erhielt Hendrik Läbe 83 Prozent der Wählerstimmen. Ob seine Bewerbung für die Wahl am 27. Juni zugelassen wird, darüber entscheidet der Wahlausschuss am kommenden Dienstag.

Amtsinhaber Läbe will mehr Gewerbeansiedlungen

In der kommenden Wahlperiode will Hendrik Läbe den Wirtschaftsstandort Nobitz weiter voranbringen. „Wir brauchen noch mehr Gewerbeansiedlungen. Die Steuern sind ein ganz wichtiger Faktor für die Gemeinde.“ In seiner aktuellen Amtszeit ging es nach eigenen Aussagen durch die Einstellung eines Wirtschaftsförderers bereits voran. Das müsse ausgebaut werden.

„Wir dürfen keine Ortschaften vergessen.“

Daneben sind die Schaffung von Wohnstandorten und eine attraktive Gestaltung der Ortsteile weitere wichtige Punkte. „Wir dürfen da keine der Ortschaften vergessen. Das ist nicht immer einfach bei 47 Ortsteilen.“ Mit Blick auf die Gemeindefläche von 100 Quadratkilometern meint das amtierende Gemeindeoberhaupt: „Es wird keine weitere Fusion geben.“

„Die Radwege sind ein großes Problem.“

Auch die Erweiterung der Radwege hat sich Hendrik Läbe auf die Fahne geschrieben. „Die Radwege sind für mich ein großes Problem.“ Ideen gäbe es einige, die Umsetzung sei allerdings nicht einfach. So sei ein Radweg von Zehma über Mockzig nach Ehrenhain geplant und ein weiterer zwischen Klausa und Langenleuba-Niederhain. Besonders schwierig ist ein angedachter Weg von Klausa zum Industriegebiet am Flugplatz, da das Areal beiderseits der Straße zur Gemeinde Langenleuba-Niederhain gehört.

Thomas Hummel (CDU) verzichtet auf Bewerbung wegen Familie und Job

Die LVZ hat sich auch umgehört, wie es unter den Nobitzer Gemeinderäten mit möglichen Gegenkandidaten aussah. So bestanden innerhalb der CDU-Fraktion keine Bestrebungen, einen eigenen Bewerber aufzustellen. Der frühere Herausforderer Thomas Hummel hat sich nach Beratung mit seiner Familie dazu entschieden, nicht noch einmal anzutreten. Seit 2004 sitzt der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Lehndorf im Gemeinderat. Ausschlaggebend für den Verzicht war auch der Umstand, dass er für das Bürgermeisteramt seine Arbeitsstelle hätte aufgeben müssen, mit der er sehr zufrieden sei.

Michael Apel (CDU): Noch große Aufgaben durch Fusionen

Auch für Hummels Parteikollegen Michael Apel wäre das Amt des Bürgermeisters schon aus Zeitgründen keine Option. „Ich mag meine Aufgabe im Landratsamt. Die Arbeit des Nobitzer Bürgermeisters werde ich weiterhin im Gemeinderat kritisch konstruktiv begleiten.“ Michael Apel sieht eine gute Entwicklung in der Gemeinde in den vergangenen Jahren, allerdings haben die Fusionen immer noch große Aufgaben zu leisten.

Mehr Verwaltungskräfte für Großgemeinde gewünscht

Unter den Mitgliedern der Freien Wählergemeinschaft Wieratal wurde ebenfalls nicht nach einem Gegenkandidaten gesucht. Ein Grund ist unter anderem die enorme Größe des kommunalen Gebietes. Gemeinderat Daniel Deckert wünscht sich deshalb künftig mehr Kräfte für die Verwaltung, um spezifischer auf einige Gebiete eingehen zu können. „Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass wir Ortschaften der aufgelösten Verwaltungsgemeinschaft Wieratal ein Randgebiet sind. Die Aktion DoMiZiel von den beiden jungen Frauen in Ziegelheim ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass bei uns etwas passiert.“

Frank Tempel (Die Linke) unterstützt Läbes Bewerbung

Gemeinderat Frank Tempel (Die Linke) sieht im Amt des Bürgermeisters grundsätzlich eine unheimlich interessante Aufgabe. Allerdings sei der Posten in Nobitz schon gut besetzt. „Da ich finde, dass Hendrik Läbe einen sehr guten Job macht, werde ich nicht antreten sondern ihn aktiv unterstützen.“

Joachim Knoll (Bürgerliste Ehrenhain): „Gegenkandidat hätte keine guten Chancen.“

Joachim Knoll von der Bürgerliste Ehrenhain und Umgebung ist davon überzeugt, dass ein Gegenkandidat keine guten Chancen hätte. „Hendrik Läbe soll das weitermachen. Er hat einen guten Kontakt zu den Gemeinden. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“

