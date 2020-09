„Herbstmusik“ lockt Ende September nach Meuselwitz

Meuselwitz

Rositzer Kirmes, Altenburger Bauernmarkt, Meuselwitzer Stadtfest: Der Veranstaltungskalender im Altenburger Land präsentiert sich 2020 coronabedingt reichlich ausgedünnt. Zumindest für die schnauderstädtische Sause steht allerdings Ersatz parat: Am Wochenende vom 26. und 27. September wird zur „ Herbstmusik“ auf den Meuselwitzer Markt geladen – mit ausgeklügeltem Konzept und buntem Programm.

Geboten werden soll, neben Essständen und Schaustellerbuden, auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Den Startschuss dazu gibt am Sonnabend um 9 Uhr ein Kram- und Trödelmarkt für Jedermann auf dem Baderdamm. Interessenten können sich hierfür unter Tel. 0174 8912215 bei Thomas Heimbach anmelden. Um 15 Uhr ist dann Livemusik angesagt: Bernd Witte und Mathias Augsten von „Zentromer“ geben Titel von den Beatles bis Tom Petty zum Besten. Am Abend unterhält dann „Mölli“ aus Gera das Publikum mit Oldies, American Folk und bekannten Gassenhauern – dargeboten in seiner ganz eigenen Art.

Anzeige

Schalmeien zum Sonntag

Am Festsonntag wird ab Mittag mit frischem Mutzbraten und anderen Spezialitäten in Biergartenatmosphäre eingeladen. Ab 14 Uhr stehen dann die Musiker des Schmöllner „Hit Express“ mit Schlager und Country auf der Bühne. Auch Freunde der Schalmeienmusik kommen beim Auftritt der Löbichauer Schalmeien auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr spielt zum Abschluss die Band „Rattlin Bog“ auf. Das Trio bietet einen Mix aus eigenen und bekannten Stücken irischer Musik.

Weitere LVZ+ Artikel

Umfangreiches Hygienekonzept

Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei. Die Veranstalter versprechen ein geselliges Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre. Coronabedingt wird es auf dem Markt eine große bestuhlte Fläche geben, die Tische sollen mit ausreichendem Abstand platziert werden. „An den Tischen können aber auch Leute aus unterschiedlichen Familien sitzen“, betont Heribert Benndorf. Eine Kontaktnachverfolgung ist keine Pflicht, wer möchte, kann sich aber an zwei eigens eingerichteten Ständen registrieren lassen, bei der Nutzung der Sanitäranlagen herrscht Maskenpflicht. Für die Besucher stehen an jedem Schaustellerstand Desinfektionsmittel bereit. „Wir sind uns sicher, hier bei Erfolg eine Blaupause für andere Veranstaltungen im Kreis liefer zu können“, so Veranstalter Benndorf.

Von Bastian Fischer