Herbstspektakel: Großer Teich wird abgefischt

Altenburg

In den zurückliegenden Tagen ist der Wasserspiegel vom Großen Teich in Altenburg bereits merklich gesunken. Gewollt – denn bevor das rund zehn Hektar messende Gewässer inmitten der Stadt abgefischt werden kann, muss der Pegel tiefer stehen.

An diesem Wochenende steht nun wieder das allherbstliche Spektakel an: Sowohl am Sonnabend, dem 19. Oktober, wie auch am Sonntag, dem 20. Oktober, steht in der Zeit von 9 bis 16 Uhr die siebente Auflage vom „ Fischgeflüster“ ins Haus, wie der in Wilchwitz beheimatete Pächterbetrieb Fischerei Altenburger Land das Abfisch-Event getauft hat.

Mehrere Züge geplant

„Wir werden beim Abfischen hoffentlich nur einmal unser großes, 250 bis 300 Meter langes Netz im Teich auslegen und ziehen müssen. Danach fischen wir in jeweils kleineren Partien ab“, informiert Inhaber und Veranstalter Stefan Schröer. Der Experte, der an beiden Tagen auf gut 20 Helfer zurück greifen kann, erwartet recht üppige Fänge. „Da werden schon einige Tonnen zusammen kommen, speziell Karpfen. Aber auch eine Tonne Hechte und anderes wie Zander sowie diverse andere Wildfische.“

Allerdings rechnet Schöer auch wieder damit, dass sich in den Maschen so mancher Exot verfängt, beispielsweise Kois oder Goldfische, ja sogar ein Wels, wie im Vorjahr. „Die wurden meist von Privatleuten eingesetzt, beispielsweise weil sie ihnen zu groß wurden. Was gut gemeint ist, bedeutet für den eingesetzten Fischbestand aber eine Gefahr. Kois beispielsweise können Erkrankungen in sich tragen, die bei normalen Karpfen verheerende Folgen haben können“, warnt der Experte.

Großer Teich hat sich erholt

Ansonsten fallen die Prognosen für den Großen Teich sehr positiv aus. „Probleme mit der Wasserqualität und Sauerstoffmangel konnten dank eines ausgewogenen Besatzes vermieden werden.“

Über die und andere Geschichten kann am Wochenende ausgiebig geplaudert werden. Parallel gibt es wieder einen Trödelmarkt und wird Fisch in allen Variationen verkauft. Und für die Kinder dreht sich zudem ein Karussell.

Von Jörg Wolf