Herman de Vries erhält Gerhard-Altenbourg-Preis in Altenburg

Altenburg

Im Lindenau-Museum wird am Sonntag der Gerhard-Altenbourg-Preis des Jahrgangs 2019 überreicht und zugleich die Preisträgerschau eröffnet. Thüringens bedeutendster Kunstpreis, der sich inzwischen großen Renommees weit über die Landesgrenzen hinaus erfreut, geht an den aus der Niederlande stammenden Künstler Herman de Vries. Das Werk des 1931 Geborenen umfasst Gemälde, Collagen, Grafiken, Textbilder, Skulpturen, Künstlerbücher und Installationen für den öffentlichen Raum. Zudem beschäftigt er sich als Essayist und Philosoph auch theoretisch mit der Kunst.

Ausstellung beginnt bereits im Schlosspark

Wer seinen Weg zur Auszeichnungsveranstaltung durch den Schlosspark nimmt und dabei die Route von der Agneskirche aus hinunter zum Haus an der Gabelentzstraße wählt, wird schon unterwegs möglicherweise stutzen, begegnen dem Spaziergänger doch am Wegesrand bislang nicht wahrnehmbare Metallrahmen, die Teil jener Exposition sind, die der Musentempel dem Altenbourg-Preisträger widmet. Die nach genauen Vorstellungen des Künstlers mit Unterstützung der Innova gefertigten Konstrukte lenken die Aufmerksamkeit auf Details sechs ausgewählter altehrwürdiger Bäume der Parkanlage und ermöglichen auf diese Weise einen anderen Blick auf vermeintlich Vertrautes.

Damit wäre ein wesentlicher Aspekt im Schaffen von Herman de Vries bereits benannt: die Natur, in ihrer Komplexität, in all ihrer Vielfalt, in allen nur denkbaren Erscheinungsformen. Doch die Sonderschau in ihrem aufschlussreichen Abriss eines Lebenswerks macht deutlich, dass das Spektrum der bearbeiteten Themen und Sujets weitaus breitgefächerter ist.

Die Ausstellung selbst reicht über die Museumshallen hinaus. Auch im Schlosspark sind Installationen zu erleben. Quelle: Mario Jahn

„all all all“ – immer und immer wieder

Als Einstieg in das Kennenlernen jenes Oeuvres hat die Kuratorin der Präsentation, Laura Rosengarten, die mit der Verantwortung für diese Preisträgerschau ihr zweijähriges wissenschaftliches Volontariat am Lindenau-Museum krönen darf, eine großformatige Papierarbeit aus dem Jahr 1994 gewählt, die der Werkschau zugleich ihren Titel gab: „all all all“. Über mehrere Meter in Höhe und Breite hinweg wiederholt der Künstler in seiner speziellen Handschrift jene Wortfolge, Akzente setzen dabei verschiedenfarbige Buntstifte. „Wir begrüßen unsere Besucher mit diesem kleinen Kabinett und verweisen mit diesem Werkauszug zugleich bereits darauf, dass unser Preisträger 2019 nicht nur bildender Künstler, sondern auch Poet ist, der dem Sinn von Worten nachspürt“, erklärt die Ausstellungsgestalterin ihre Entscheidung für diesen Einstieg in einen Rundgang durch die Schau. Und merkt an, dass jene kleingeschriebene Serie „all all all“ ein Markenzeichen des Künstlers sei, der nicht nur seinen Namen in allen Publikationen stets klein schreibt, sondern auch jegliche Titel zu seinen Arbeiten oder Zitate.

Für die Ausstellungsgestaltung zeichnet Laura Rosengarten verantwortlich. Damit beschließt sie ihr zweijähriges wissenschaftliches Volontariat. Quelle: Mario Jahn

Übergang vom Früh- zum Spätwerk

Herman de Vries, aufgewachsen in den Niederlanden, verbrachte eine erste Lebensphase bis in die 1960er-Jahre in seiner Heimat, begab sich danach auf weitläufige Reisen und lebt nunmehr seit nahezu 50 Jahren im niederfränkischen Eschenau bei Knetzgau. Jene Zeit um 1970, da er sich in Deutschland niederließ und hier kurz darauf auch seine Frau Susanne, die ihm bis heute wichtige Partnerin in seinem künstlerischen Schaffen ist, kennenlernte, markiert für ihn eine Phase grundlegender Veränderungen. Hier siedelt die Kunstgeschichtsschreibung den Übergang vom Früh- zum Spätwerk an. Wirkte Herman de Vries bis dato als Konzeptkünstler, so verändern sich jetzt sein Leben, sein Lebenswandel und seine Schwerpunktsetzung in der Kunst. Er beginnt, Naturmaterialien zu sammeln und die Natur zum Gegenstand seiner Arbeiten zu machen.

Arbeit in und mit der Natur

Eines jener Schlüsselwerke, das seine Prinzipien und seine Gestaltungsweise so exemplarisch veranschaulicht, trägt schlicht den Titel „Vegetation 2007“. Der Meister begab sich hierzu, so wie in mannigfachen Wiederholungen jenes Arbeitsprinzips, mit seinen Assistentinnen und ausgestattet mit Papierblättern, Glasscheiben, Holzpaletten und Schraubzwingen hinaus in die Natur, fand Gräser, die seine Aufmerksamkeit fesselten und presste diese in Ausschnitten vor Ort auf Papier. Nichts an diesen „Rasenstücken“ werde im Nachhinein nochmals arrangiert oder korrigiert, obgleich die in 40 verschiedenen Rahmen präsentierten Sequenzen unterschiedlicher Gräser grandios bildkünstlerisch komponiert wirken, kann Laura Rosengarten aus verschiedensten Schilderungen in der Vorbereitung der Ausstellung bestätigen.

Herman de Vries nimmt die Natur neu in den Blick. Er sammelt Naturmaterialien und macht sie zum Gegenstand seiner Arbeiten. Quelle: Mario Jahn

Vielfalt von Gräsern, Rinden, Blüten

Herman de Vries bringt Natur so in den Museumsraum ein, wie sie ist. Er zeichnet oder malt sie nicht nach, „er präsentiert sie“, darauf lege der Künstler größten Wert. Dabei ist de Vries zugleich Botaniker, Naturphilosoph, Eremit, Wanderer und Poet. Sein bevorzugtes Material, das wird auf vielerlei jetzt im Lindenau-Museum gezeigten Arbeiten deutlich, ist die Natur, insbesondere die Welt der Pflanzen, die er auf ausgedehnten täglichen Wanderungen sammelt, sortiert und collagiert – oder eben sogleich vor Ort für die Ewigkeit festhält. Derlei wird den Ausstellungsbesucher ganz zweifellos in Staunen versetzen, denn die Vielfalt von Gräsern, Rinden, Blüten, Blättern, Erden und Steinen wird in seinen Installationen oder seriell fixiert auf großen Papierbögen sinnlich erfahrbar.

Gräser in allen Farben und Formen sind Teil von de Vries’ Werk. Quelle: Mario Jahn

Auf den Spuren des Fotografen de Vries

Doch auch die erste Lebenshälfte und deren künstlerische Ergebnisse spart die Sonderschau nicht aus: In den 1950er-Jahren hatte de Vries über die informelle Malerei zur Kunst gefunden, gehörte in den 1960er-Jahren zum Umfeld der Gruppe „Zero“ und arbeitete in dieser Zeit an seinen weißen Bildern (white paintings), die zu Zeichen einer radikalen Reduktion wurden. Auch dem Zufall als mathematischem Prinzip galt zeitweise seine intensive Hinwendung, wie einige Exponate unter Beweis stellen. Und nicht zuletzt spürt das Ausstellungskonzept auch dem Fotografen Herman de Vries nach, von dessen Wirken sich der Besucher außer in den Sonderausstellungsräumen in der ersten Etage auch in der Kunstbibliothek einen Eindruck verschaffen kann.

Wer nach all diesen Kostproben eines bemerkenswerten Lebenswerks dann seinen Heimweg durch den Schlosspark antritt, derjenige dürfte mit Sicherheit mit anderem Fokus und Kenntnisstand an jenen vermeintlich leeren Rahmen vor besagten sechs Bäumen stehen bleiben und nun wahrhaftig einen neuen oder zumindest neu geschärften Blick für die (Wunder der) Natur gewonnen haben.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr eröffnet.

Von Frank Engelmann