Herrlicher Budenzauber im Altenburger Land – doch besser nicht auf dem Parkplatz

Altenburg

Die Kleinen sind oft die Eindrucksvollsten. Diese Regel bestätigt sich auch in diesem Jahr beim Besuch der vielgestaltigen Weihnachtsmärkte im Altenburger Land. Ob im Gehöft an der Kirche oder am Gerätehaus der Feuerwehr, ob im lauschigen Vierseithof oder auf dem zentralen Platz im Ort: Der Großteil der Advents-Events landauf, landab verdient das Wohlfühl-Prädikat.

OVZ-Redaktionsleiter Kay Würker Quelle: Mario Jahn

Das liegt nicht zuletzt an den Organisatoren und Gestaltern. Wenn örtliche Vereine und Einrichtungen zu Werke gehen, werden in den Details der Märkte deren Handschriften lesbar – sei es im Programm, in optischen Feinheiten oder im Angebot der Verkaufsstände. Auf eine gewisse Weise einzigartig zu sein, das macht den Charme der kleinen Dorf- und Städtchen-Weihnachtsmärkte aus und unterscheidet sie von den Großveranstaltungen, auf denen der kommerzielle Charakter dominiert. Büdchen fürs Gemütchen statt Massenware für wahre Massen.

Doch weil diese Einzigartigkeit in weiten Teilen nicht käuflich ist, sondern von Ehrenamt, Herzblut und guter Nachbarschaft lebt, ist dieser besondere Charme fragil. Je größer die Gemeinde, desto größer die Versuchung, Standplätze mit Allgemeinplätzen zu füllen und auswärtige Händler zuzulassen, die nicht ins Bild passen. Mit Vorsicht zu genießen ist auch der Ausweich auf Gewerbe-Areale – wie in Nobitz geschehen und in Lucka geplant. Das mag gute Gründe haben und der Leidenschaft der Mitstreiter keinen Abbruch tun. Dennoch gehört zum Budenzauber auch die passende Kulisse. Erst recht, wenn der Weihnachtsmarkt seine vornehmste Eigenschaft entfalten soll – Magnet sein für Gäste aus anderen Orten.

