Herz-Flimmern vorm Valentinstag: In Altenburg leuchten jetzt Liebes-Ampeln

Altenburg

Wo sonst Autofahrer ungeduldig auf nüchternes Rotlicht starren, lädt nun die Liebe zum kurzen Innehalten ein. An zahlreichen Ampeln im Altenburger Stadtgebiet ist aus dem technischen Stoppsignal eine emotionale Botschaft geworden: Das Rotlicht leuchtet nun in den Konturen eines Herzens auf.

Die völlig ungewohnten Liebes-Signalanlagen verfehlen ihre Wirkung nicht. Autofahrer berichten seit Dienstagabend von diesem neuen Phänomen in der Skatstadt – unter anderem am Teichknoten, am Goldenen Pflug und an mehreren Kreuzungen entlang der Kauerndorfer Allee. „Für mich ein Überraschungsmoment. Es zauberte ein Lächeln in mein Gesicht“, schreibt OVZ-Leser Marek Ehedy aus Windischleuba an die Redaktion. „Mal endlich eine Ablenkung von diesen immer negativen Nachrichten um Corona.“ Auch andere Augenzeugen äußern Begeisterung.

Anzeige

Ampeln mit roten Herzen gibt es auch am Teichknoten. Quelle: Marek Ehedy

Wer für die leuchtende Herzensangelegenheit verantwortlich ist, bleibt allerdings im Dunkeln. Die Stadtverwaltung ist es offenbar nicht. Zwar kümmern sich deren Techniker um die Ampeln im Stadtgebiet, doch über Liebes-Ampeln ist dort am Mittwochmorgen zunächst nichts bekannt.

So lief es übrigens auch in vielen anderen Städten. Ob Hamburg, Köln, Magdeburg oder Düsseldorf: Das unverhoffte Herz-Flimmern ist auch dort in den vergangenen Jahren schon aufgetaucht. Urheber unbekannt. Die zumeist mit Schablone und Sprühfarbe aufgebrachten Herzkonturen wurden dann zeitaufwändig wieder entfernt. Denn so herzerwärmend die Aktion auf viele auch wirken möge – es bleibt eine Sachbeschädigung und ein strafbewehrter Eingriff in den Straßenverkehr.

Von Kay Würker