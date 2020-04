Hickhack um Straßenverkauf in Altenburg: Nach Eis-Verbot muss sich Ordnungsamt entschuldigen

Altenburg

Nach langen dunklen Wintermonaten gehört sie zu den langersehnten Boten des nahenden Frühlings – die etwas andere Eiszeit. Jene nämlich, die nach Schokolade, Erdbeere, Waldmeister, Vanille und noch vielem mehr schmeckt. Doch schon kurz nach dem Start schien in diesem Jahr alles wieder vorbei zu sein. Virusbedingt, was sonst! Die Eisverkäufer mussten erst ihre Tische weit auseinander rücken und dann das Mobiliar ganz einpacken.

Am 26. März schien dann komplett Schluss zu sein: Das Thüringer Gesundheitsministerium teilte mit, dass mit der neuen Corona-Verordnung des Landes nunmehr auch der Straßenverkauf von Eis verboten sei. Doch schon tags darauf das Dementi aus dem gleichen Haus: Der Außerhaus-Verkauf von Eis und Bratwurst sei – unter strengen hygienischen Auflagen – doch weiterhin gestattet. Die Auslegung der neuen Verordnung hätte Verwirrung gestiftet, hieß es.

Verbot war erst mal in der Welt

Damit lagen die Ministerialbeamten diesmal sogar richtig. Zu erleben unter anderem in Altenburg. Zwar hatte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) sowohl die Erstinformation als auch die neue Sachlage unmittelbar über Facebook kommuniziert, und einige betroffene Geschäftsleute sogar direkt kontaktiert. Doch das Verbot war einmal in der Welt, zumal die Medien ziemlich flächendeckend berichtet hatten.

Wie groß Unsicherheit und Unwissenheit tatsächlich waren, bekam der Inhaber des „Blue Ice“ am Markt heftig zu spüren. „Ich hatte relativ schnell mitbekommen, dass das ursprünglich für den 27. März verkündete Verbot noch am gleichen Tag wieder zurückgenommen wurde“, erzählt Bernd Köhler. Also ließ er das Eiscafé auf. „Doch ich bekam sehr schnell Besuch von Ordnungsamt und Polizei, wurde einer Straftat bezichtigt und aufgefordert, den Laden sofort zu schließen.“

Durcheinander verunsicherte viele Geschäftsleute

Was Köhler auch tat, die teilweise Entsorgung des Eises inklusive. Dennoch fragte er zur Sicherheit beim Gesundheitsamt nach und bekam die Rücknahme des Verbots bestätigt. Also: Laden wieder auf – und zweiter Besuch vom Ordnungsamt. Doch diesmal haben sich die Mitarbeiter später zumindest entschuldigt.

Andere Geschäftsleute warteten lieber ab. Zu groß schien das Durcheinander. Zudem war das zurückgekehrte Winterwetter mit seinen teilweise eisigen Winden kein sonderlich gutes Verkaufsargument für eine kühle Leckerei. Doch mit den steigenden Temperaturen tauten die Händler auf.

So kredenzt seit dem 4. April die „Eismarie“ in der Wallstraße wieder ihr aus DDR-Zeiten bekanntes Softeis. Gott sei Dank, denn für Jessica Burkhardt und ihre Mutter Heike Bürger war es ein überaus holpriger Start ins Geschäftsleben. Nur fünf Tage nach der Neueröffnung musste der kleine Laden aufgrund besagter Fehl-Interpretation des Ministeriums erst einmal wieder schließen. „Doch nun freuen wir uns, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, sagt Jessica Burkhardt. Sowohl die Klassiker Schoko-Vanille und Erdbeer-Vanille als auch die täglich wechselnden Exoten wie Maracuja-Kokos finden Zuspruch. Jetzt zu Ostern werde außerdem das Gefrorene gern mit nach Hause genommen.

Nach holprigem Start offeriert die „Eismarie“ in der Wallstraße jetzt wieder Softeis à la DDR. Heike Bürger verführt mit Maracuja-Kokos.. Quelle: Mario Jahn

Um den Hygiene-Anforderungen gerecht zu werden, sind auf dem Bürgersteig Abstandslinien markiert. „Außerdem wird das Geld in eine Zahlschale gelegt. Wir tragen Handschuhe, nutzen Desinfektionsmittel und stecken die Waffel in die Halterung“, so die Inhaberin auf Nachfrage. Ausreichend scheint das nicht für alle Kunden. Es müsste angesichts des doch sehr geringen Abstands am kleinen Verkaufsfenster eine Plexiglasscheibe geben oder das Personal zumindest Mundschutz tragen, moniert beispielsweise eine junge Frau, die ihren Namen aber nicht nennen möchte.

„ Venezia “-Inhaber hat sich einiges einfallen lassen

Das ebenfalls seit dem ersten April-Wochenende wiedereröffnete „ Venezia“ am Markt hat da allein von der Größe her andere Möglichkeiten. Während der 16-tägigen freiwilligen Quarantäne, in der komplett geschlossen war, hat sich Inhaber Denis Doimo einiges einfallen lassen. So gibt es jetzt drei Schalter – einen zum Bestellen, einen fürs Bezahlen und einen zum Abholen. „So können wir uns sowie die Kunden am besten schützen.“ Statt der sonst üblichen 22 werden immerhin noch 16 verschiedene Sorten offeriert sowie diverse Eisbecher-Kreationen – neuerdings sogar zum Bestellen.

Entsprechendes Verpackungsmaterial wurde geordert. Nur sollte der Weg nach Hause nicht allzu lange dauern. „Einfach anrufen oder Whatsapp nutzen. Wir machen dann eine Abholzeit aus und der Kunde bekommt eine Nummer. So läuft alles reibungs- und kontaktlos“, sagt Dennis Doimo (beides unter Tel. 03447 509159). „Wir hoffen auf diese Weise, das langweilige Zuhause-Sitzen etwas zu versüßen und ein bisschen Freude zu bringen.“

Öffnungszeiten zu Ostern

„ Venezia“: täglich von 11 bis 18 Uhr.

„Blue Ice“: Regulär Sonnabend 9 bis 13 Uhr, an beiden Feiertagen 13 bis 18 Uhr, bei schönen Wetter aber durchaus länger.

„Eismarie“: Sonnabend und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Montag (eigentlich Schließtag) bei schönem Wetter ebenfalls.

