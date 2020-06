Hier badet das Altenburger Land: Wo liegen Stärken und Schwächen der Seen im Norden?

Meuselwitz/Haselbach/Pahna

Sommerzeit ist Badezeit. Wer nicht gerade ins nächste Freibad will, sondern die ausgedehnten Ufer eines Sees sucht, wird im Norden des Altenburger Landes fündig. Die OVZ hat drei Gewässer hinsichtlich Stärken und Schwächen unter die Lupe genommen: Was haben Haselbacher, Hainberg- und Pahnaer See zu bieten?

Zur Galerie Strandlaune im Altenburger Land: An Haselbacher, Hainberg- und Pahnaer See herrschte Andrang.

Hainbergsee: Natur pur und das wärmste Wasser

Am Hainbergsee in Meuselwitz können Groß und Klein die Seele baumeln lassen. Der etwas kleinere, idyllische See ist von einem schmalen Waldstreifen umgeben, der hervorragend mit dem Fahrrad befahren werden kann. Für Autos gibt es kostenlose Parkplätze, die zu Fuß fünf bis zehn Minuten vom Hauptstrand entfernt sind.

Anzeige

Geeignet ist das Seeufer nicht nur für Zweibeiner, sondern auch für Hunde, denn die haben einen Strandabschnitt für sich. Am Hauptstrand befinden sich eine große Liegewiese und verschiedene Sitzmöglichkeiten, zum Beispiel Bänke.

Weitere LVZ+ Artikel

Am Hainbergsee finden die Gäste besonders viel Naturidylle. Auch für Verpflegung ist nun wieder gesorgt. Quelle: Mario Jahn

Das Wasser am Hainbergsee ist klar, warm und sauber. Am Wochenende konnte man sogar eine Wassertemperatur von 24 Grad Celsius messen. Für Kinder und Jugendliche gibt es noch andere Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen: Ein kleiner Spielplatz mit Wippe ist direkt am Hauptstrand zu finden. Auch ein Volleyballfeld ist jederzeit nutzbar.

Seit dem 12. Juni werden auch wieder Hunger und Durst gestillt. Die „Imbisshütte Hainbergsee“ versorgt die Badegäste mit erfrischenden Slushis und DDR-Eis. Auch Pommes, Nuggets und Currywurst können dort für ein paar Euro erworben werden. Das Ausleihen von Schlauchbooten und Partyinseln ist ebenso möglich. Der Barfußpfad und der Sportparcours aus Holz sorgen für Abwechslung.

Stärken und Schwächen des Hainbergsees Plus: Es gibt kostenlose Parkplätze, viele Sitz- und Liegemöglichkeiten, ausreichend Verpflegung und kleine Spielplätze. Minus: Der See ist einer der kleineren Seen. Der mittelgroße Hauptstrand kann bei sehr gutem Wetter schnell überfüllt sein.

Haselbacher See : Großes Gewässer, großer Andrang

Der Haselbacher See ist mit einem Umfang von 8,2 Kilometern der größte im Norden des Altenburger Landes. Die drei Strandabschnitte – überwiegend Sandstrand – sind eingebettet in ausgedehnte Waldflächen. Wegen der Beliebtheit des Sees kann es an warmen Sommertagen zu langen Wartezeiten am Parkplatz kommen. Es lohnt sich deshalb, schon früh am Tag anzukommen. Die Parkgebühren betragen 2,50 Euro für den kompletten Tag.

An schönen Sommertagen rollt die Blechkolonne schon beizeiten an den Haselbacher See. Quelle: Mario Jahn

Auch am Haselbacher See gibt es einen Hundestrand. Direkt neben dem Hauptstrand ist ein FKK-Strandabschnitt ausgewiesen. Das Wasser ist meist sehr klar und frisch – am Wochenende wurden 22 Grad gemessen.

Der Biergarten „Zur Kreuzotter“ lädt zu verschiedenen Erfrischungen ein. Auch Herzhaftes ist dort zu bekommen: Für sieben Euro wird zum Beispiel Mutzbraten angeboten. Darüber hinaus steht häufig ein mobiler Eiswagen am Strand.

„Ich mag den Haselbacher See, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Attraktionen und Verpflegungsmöglichkeiten gibt“, bemängelt ein Badegast am Wochenende. Ebenso wird kritisiert, dass der Spielplatz zu weit vom Hauptstrand entfernt ist. Immerhin: Es ist ein Spielplatz vorhanden – und eine weitere Imbissbude.

Stärken und Schwächen des Haselbacher Sees Plus: Der Sandstrand gibt ein ganz spezielles Urlaubsgefühl. Das Wasser ist sehr klar und erfrischend. Wegen der Größe des Sees gibt es mehrere Strandabschnitte. Minus: Aufgrund seiner Beliebtheit ist der See meist sehr überfüllt. Parkplätze sind schnell vergeben und kosten Geld. Zu wenig Versorgungsmöglichkeiten für zu viele Besucher.

Pahnaer See: Viel zum Spielen, viele Speisen

Der Pahnaer See ermöglicht durch seinen angrenzenden Campingplatz auch Übernachtungen mit Familie oder Freunden. Der See ist 25 Hektar groß und von einem Waldgebiet umgeben. Das Parken in Pahna kostet 3 Euro Tagesgebühr. Die 1000 Stellflächen sind in der Regel völlig ausreichend, an heißen Tagen gibt es aber entlang der Straße zum Erholungspark Pahna immer wieder Park-Chaos – auch wegen Autofahrern, die die Gebühr sparen wollen.

Ab 29. Juni ist der Pahnaer See aus Richtung Altenburg zwei- bis dreimal täglich mit dem Badebus der Thüsac erreichbar. Angebote wie ein Volleyballfeld, ein Spielplatz mit großer Rutsche und Seilbahn sowie ein Feuerplatz sind jederzeit verfügbar. Auch Grillen ist immer gestattet. Ein Hundestrand ist verfügbar.

Für das Wohlbefinden ist in Pahna mit der Gaststätte Seeblick gesorgt, außerdem mit Strandcafé, mehreren Imbissen und einem Einkaufsmarkt. Damit sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Der Pahnaer See überzeugt mit seinen vielen Spielangeboten. Auch eine Seilbahn gibt es. Quelle: Mario Jahn

Für einen Ausflug mit der Familie kann man sich auch Fahrräder ausleihen. Das Wasser im See ist sauber, aber nicht so klar wie im Hainberg- oder Haselbacher See. Gerade für die kleineren Gäste ist der etwas flachere See optimal. Die Temperatur am Wochenende: rund 22 Grad.

Stärken und Schwächen des Pahnaer Sees Plus: Der Pahnaer See begeistert mit vielen Speisemöglichkeiten und kostenlosen Grillplätzen. Die großen Spielplätze sind super für Freizeitgestaltung mit Kindern. Minus: Es ist ein etwas kleinerer See mit einer Mischung aus Sandstrand und Wiese. Autofahrer haben die Wahl zwischen Parkgebühr oder Strafzettel. Nach 22 Uhr kommt keiner mehr rein.

Von Lisa-Marie Meyner