Hier müssen sich Autofahrer in Altenburg auf Einschränkungen einstellen

Altenburg

Auch in der kommenden Woche rollen im Altenburger Stadtgebiet an zahlreichen Stellen wieder die Baumaschinen an. Autofahrer müssen sich entsprechend auf Sperrungen und Umleitungen einstellen.

Sperrungen in Kopernikus- und Oberzetzschaer Straße

Gebaut wird ab Montag bis voraussichtlich Freitag, den 16. April, auf Höhe der Hausnummer 3 in der Kopernikusstraße. Dort muss ein Trinkwasserhausanschluss ausgewechselt werden, entsprechend wird der betreffende Bereich für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im gleichen Zeitraum wird daneben die Zufahrt zur Oberzetzschaer Straße 23 und 25 für Fahrzeuge gesperrt. Hier wird laut Verwaltung an der Fahrbahndecke gearbeitet.

Ebenfalls von Montag bis voraussichtlich Freitag kommt es in der Poststraße auf Höhe der Hausnummern 24 und 26 zu einer Sperrung. Auch hier stehen Arbeiten an der Fahrbahndecke an.

Gesperrt wird in der kommenden Woche zudem die Zufahrt zum Parkplatz Schloss und damit verbunden auch zu den Busparkplätzen am Marstall sowie zu den hinter dem Marstallgebäude befindlichen Schwerbehindertenparkplätzen. Der Grund sind hier keine Bauarbeiten: Stattdessen stehen Dreharbeiten im Marstallgebäude an.

Kanalkontrollen sorgen für Einschränkungen

Ab kommenden Mittwoch steht dann im Bereich Auf den Röhren 1 bis 12 eine Vollsperrung an. Dort wird der Abwasserkanal turnusmäßig kontrolliert, heißt es aus dem Rathaus. Die Zufahrt zum Parkplatz auf den Röhren ist während der Arbeiten eingeschränkt möglich.

Ebenfalls ab Mittwoch stehen Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal am Theaterplatz und in der Marstallstraße an. Währenddessen kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz. Gleichzeitig wird die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße wird für die Dauer der Arbeiten laut Verwaltung nicht möglich sein, der Verkehr aus der Gegenrichtung kann allerdings fließen.

Inspiziert wird zuletzt auch ab kommenden Donnerstag der Abwasserkanal am Brückchen. Auch hier kommt es während der Arbeiten zu einer Vollsperrung des Bereichs.

Von LVZ