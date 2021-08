Hier müssen sich Autofahrer in Altenburg kommende Woche auf Umleitungen einstellen

Altenburg

Die derzeitige Einbahnstraßenregelung in der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe der Nummer 34 zwischen Kreuzstraße und Heinrich-Heine-Straße muss bis voraussichtlich 8. September verlängert werden. Das teilt die Altenburger Straßenverkehrsbehörde mit. Hier gibt es baubedingten Mehraufwand. Die derzeit bestehende Verkehrsführung bleibt unverändert. Der Verkehr vom Großen Teich in Richtung Süd-Ost/Heinrich-Heine-Straße kann wie gewohnt fahren. Die Gegenrichtung in Richtung Großer Teich/Zwickauer Straße wird über Heine-Straße, Münsaer Straße und Marstallstraße umgeleitet.

Von Montag, 9. August, bis voraussichtlich Freitag, 13. August, kommt es in der Mozartstraße in Höhe der Nummer 21 zu Hausanschlussarbeiten. Die Straße wird hier für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Kanalinspektionen und -arbeiten werden in der kommenden Woche an verschiedenen Stellen des Stadtgebietes durchgeführt. So wird am Montag, 9. August, die Straße An der Blauen Flut gesperrt. Am Dienstag, 10. August, ist deshalb die Mittelstraße im Bereich der Nummern 6 a bis d dicht, und am Freitag, 13. August, werden am Theaterplatz und in der Marstallstraße Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt. Dabei kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz. Gleichzeitig wird die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße wird nicht möglich sein. Der Verkehr aus der Gegenrichtung wird gewährleistet.

Mit Beginn der neuen Woche wird zudem in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Bereich der Einfahrt zum Busbahnhof die Vorfahrtsregelung geändert. Das teilt die Altenburger Straßenverkehrsbehörde mit. Entsprechende Markierungsarbeiten werden ab Montag, 9. August, starten und vermutlich bis zum 13. August andauern.

Derzeit ist die Ein- beziehungsweise Ausfahrt zum Busbahnhof als abknickende Hauptstraße gekennzeichnet, was jedoch durch entsprechende Beschilderung nur Bussen und Versorgungsfahrzeugen vorbehalten ist. Diese Verkehrsführung führte in der Vergangenheit insbesondere bei Ortsunkundigen und Fahranfängern zu Irritationen. Deshalb haben im vergangenen Herbst Vertreter von Polizei, Stadtverwaltung, Thüsac und unabhängige Fachleute die Situation vor Ort unter die Lupe genommen und eine Änderung der bestehenden Vorfahrtsregelung beschlossen.

Demnach wird ab kommender Woche die Gerhart-Hauptmann-Straße zur durchgängigen Vorfahrtsstraße, die Ausfahrt aus dem Busbahnhof vorfahrtspflichtig und das Stoppschild vor der Einmündung Busbahnhof entfernt. Die Beschilderung wird angepasst und der vorfahrtsberechtigte Straßenverlauf auf der Fahrbahn entsprechend markiert.

Die Arbeiten wurden laut Stadtverwaltung bewusst in die Sommerferien gelegt, um das in dieser Zeit geringere Verkehrsaufkommen für die Änderung zu nutzen. Auf die Änderung der Vorfahrtsregelung wird für eine Übergangsfrist durch gesonderte Gefahrenzeichen aufmerksam gemacht, heißt es aus dem Rathaus.

Von LVZ