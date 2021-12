Hier wurde 2020 im Altenburger Land am meisten geblitzt

Altenburg/Schmölln

Für die Kollegen der Thüringer Polizei hat sich der Sonntag vor anderthalb Wochen voll gelohnt – zumindest, was die Geschwindigkeitskontrolle zwischen Lehndorf und Zehma an der B93 betrifft. Ganze 522 Mal erwischten die Beamten Autos, die signifikant zu schnell unterwegs waren. Auf 514 Autofahrerinnen und -fahrer kommt ein Verwarngeld zu, acht müssen mit einem Bußgeld rechnen. Da bei keinem der Lappen weg ist, dürften die Geblitzten in dieser 70er-Zone nach neuem Bußgeldkatalog mit ungefähr bis 100 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen sein. Diese kontrollierte Stelle ist laut Landespolizeiinspektion Gera bis jetzt nicht als Unfallschwerpunkt aufgefallen, die Unfallgefahr aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen sei außerorts aber höher – deshalb der gelegte Fokus auf der Landstraße.

2020 weniger Raser und Kontrolleure unterwegs

Vergleicht man die Zahl der Raser vom Sonntag vor anderthalb Wochen allein mit der Gesamtzahl der Geblitzten im Jahr 2020, zeigt sich: Sowohl Autofahrer als auch Kontrolleure waren durch den Lockdown im Frühjahr stark ausgebremst worden. Allein der Sonntag vor anderthalb Wochen brachte rund viermal mehr Verstöße ans Licht als alle Kontrollen im Altenburger Land im Jahr 2020 zusammen. Das gab die Zentrale Bußgeldstelle Thüringen auf LVZ-Anfrage hin bekannt. Rund 76 Prozent weniger Geschwindigkeitsverstöße wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr festgestellt. Von 463 im Vorjahr festgestellten Verstößen entfielen 112 auf den Landkreis. In die Zahlen spielt jedoch auch der Fakt hinein, dass die Polizei Thüringen die mobile Verkehrsüberwachung auf das Nötigste einschränken musste, um Kontakte zu vermeiden – das Risiko, in eine Blitzerfalle zu tappen, war also geringer.

Vor allem Pkw werden geblitzt

Den Großteil der Verstöße, 95 Prozent, verantworten Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer. Wie hoch die Bußgelder der 112 Tachosünder insgesamt und im Einzelnen ausfiel, konnte die Zentrale Bußgeldstelle nicht ermitteln. Dafür jedoch, an welchen Orten die meisten Autofahrer zu schnell unterwegs waren. Und hier bestätigt sich das Klischee, dass in der Stadt alle in Eile sind – denn in Altenburg wurde mit 46 Mal am häufigsten geknipst. Hier waren es vor allem die August-Bebel-Straße und die Leipziger Straße, die zum Tatort wurden.

Beliebt bei der Geschwindigkeitskontrolle war noch Nobitz mit den Ortsteilen Mockern, Lehndorf und Leupten. In der Zwickauer Straße mussten 9 Autofahrerinnen oder Autofahrer zahlen.

In Schmölln fährt es sich gemütlicher

Gegenüber Altenburg fährt es sich in Schmölln anscheinend allgemein gemütlicher: Hier wurden 2020 nur 10 der unbeliebten Fotos geschossen. Mitte Oktober 2021 war es auch noch die Geraer Straße in Altenburg, in der einige Fahrerinnen und Fahrer zu flott unterwegs waren, wie die Polizei Thüringen berichtete. 27 mal blitzte es an diesem Tag grell auf – mit teilweise teuren und längerfristigen Folgen. 18 Mal verhängte die Polizei ein Verwarngeld, neun Fahrer müssen ein Bußgeld zahlen und einer oder eine muss den Lappen abgeben. Vonseiten der Polizei sind weitere Kontrollen wie vom vorvergangenen Sonntag angedacht. Für 2021 dürfte die Statistik also wieder belebter ausfallen...

