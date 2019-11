Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land gehört zu den zehn besten Kliniken Deutschlands, wenn es um die Schlaganfallbehandlung geht. Außerdem stehe die Einrichtung insgesamt mit ihren 12 integrierten Fachkliniken an sechster Stelle unter den 43 Thüringer Krankenhäusern. Zu dieser Einschätzung kommt die Klinikleitung angesichts einer bundesweiten Krankenhausbewertung im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus, die kürzlich veröffentlicht wurde. Beurteilt worden seien dabei durch ein Münchener Recherche-Institut unter anderem die Inneren und Chirurgischen Kliniken, die Schlaganfallbehandlung, die Pflege und das Qualitätsmanagement.

Professor Dr. Jörg Berrouschot, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin, äußerte sich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen stolz auf das Bewertungsergebnis. Das Altenburger Konzept, Schlaganfallpatienten von der Akutphase über stationäre Behandlung, Rehabilitation bis zur ambulanten Behandlung mit einem Team zu behandeln, sei sehr besonders, sagte Chefarzt Prof. Berrouschot, zugleich Ärztlicher Direktor des Klinikums.

Katheder-Eingriff rund um die Uhr möglich

Ein Schlaganfall entsteht, indem ein Blutgefäß im Gehirn durch ein Blutgerinnsel verstopft wird. Wenn dieses nicht mittels Medikamenten innerhalb von vier bis sechs Stunden aufgelöst werden kann, sei eine Thrombektomie nötig. Dabei führe der Arzt einen Katheter in die Leiste ein, der bis ins Gehirn geschoben wird. Dort entfaltet sich ein Stent, mit dessen Hilfe das Blutgerinnsel herausgezogen werden kann. Dieser Eingriff könne nur in wenigen Kliniken Mitteldeutschlands rund um die Uhr durchgeführt werden, denn dafür brauche es Spezialisten, die sich in die Dienste teilen, erklärte Berrouschot.

Auf der Stroke Unit und der Neurologischen Intensivtherapiestation in Altenburg arbeiten 6 Ärzte, mehr als 30 Pflegende, Neuropsychologen und Therapeuten der Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. Neben den 800 Schlaganfallpatienten pro Jahr in Altenburg kümmern sie sich telemedizinisch um weitere 1500 Patienten in ganz Mitteldeutschland. Mittlerweile unterstützen die Altenburger sieben internistische Kliniken, um auch dort neurologische Patienten auf hohem Niveau behandeln zu können.

