Altenburg

Endlich sind sie angekommen nach wochenlanger Odyssee. Der Familie aus dem Großraum Kiew ist die Freude darüber in den Gesichtern zu lesen. Erleichtert und ein bisschen erschöpft sitzen sie im Gastraum des Hotels am Roßplan, versammelt am großen Tisch, auf den Tellern dampft das Mittagessen.

Endlich angekommen in Altenburg. Vor drei, vier Wochen wussten sie noch gar nicht, wo diese Kleinstadt liegt. Als sie aufbrachen, um vor dem Krieg zu flüchten, kannten sie nur ein paar größere Orte in Deutschland. Und sie haben Bekannte hier. Irgendwo werden sie schon unterkommen, hofften sie, als sie die Heimat zurückließen und den Pferdehof.

Der Vater durfte nicht ausreisen

Anfangs waren sie zu siebt. Mit zwei Fahrzeugen. Doch schon an der Grenze der Ukraine nahm diese Reise eine erste ungeplante Wendung. Olenas Mann durfte nicht ausreisen, er muss sich für die Verteidigung bereithalten. So zwängten sie sich in eines der Autos und fuhren zu sechst weiter: die Großeltern Natalia und Alexander, deren Töchter Ina und Olena, Olenas Kinder Maria und Igor. Irgendwo werden sie ein Obdach finden, dachten sie – bis an jenem späten Abend übermüdet auf der dunklen Autobahn die Hoffnung an ihre Grenzen kam.

Lesen Sie auch Private Vermieter in Altenburg und Meuselwitz öffnen ihr Zuhause für ukrainische Flüchtlinge

Immerhin, eine Bekannte konnte helfen: Über das Internet stieß sie auf den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der Hilfsangebote verschiedener Hotels bündelt. Eines davon ganz in der Nähe der herumirrenden Familie. „Am Abend klingelte das Telefon. Der Dehoga fragte, ob wir spontan sechs Menschen aufnehmen können“, schildert Sylvia Mielisch, Inhaberin des Hotels am Roßplan. Sie konnten. „Wir haben ja im Moment den Platz, um ein paar Zimmer für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen.“ Das Hotelteam will helfen. Schnell wurde noch eine aus Russland stammende Mitarbeiterin hinzugeholt. Natalia German übersetzte, wo Gesten nicht reichten.

Familie verließ Altenburg wieder

Und doch war dieser Abend noch nicht der Moment des Ankommens. Die Ukrainer wollten weiter. Irgendwo, so klingt es durch, wurde ihnen Hilfe versprochen. In einer Stadt, die größer ist, wo sie jemanden kennen, wo sie das Ziel ihrer Reise vermuteten. Doch dort kamen sie nicht an: Drei Wochen, nachdem die Familie Altenburg wieder verlassen hatte, klingelte erneut das Telefon im Hotel am Roßplan. Ein Anruf aus der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Eingepfercht auf engem Raum, mit Dach über dem Kopf, aber ohne sozialen Beistand, seien sie dort gestrandet, erzählt Ina. So war das nicht geplant. Sie hätten sich geschämt, erneut im Hotel anrufen und um Hilfe bitten zu müssen, fügt Ina an. Aber der einzige Ort, an dem sie sich seit ihrer Flucht aus Kiew herzlich aufgenommen fühlten, war nun mal Altenburg.

Seit dieser Woche ist die Familie wieder da. Und das Wiedersehen wärmt, noch mehr als das dampfende Mittagessen auf dem Tisch. Es gibt Borschtsch, eine Suppe mit Fleisch und Weißkohl – das hatten sie sich gewünscht, ein bisschen Geschmack der Heimat. Natalia German serviert. Ihre Mutter hat für die Ukrainer nach einem russischen Rezept gekocht. Am gemeinsamen Tisch im Hotelgastraum findet der Krieg keinen Platz.

Hotelchefin kümmert sich um Behördengänge

In den nächsten Tagen ist viel zu tun. Natalia German will mit den Ukrainern zum Hilfezentrum am Markt, nach etwas Frühlingshaftem zum Anziehen suchen. Denn zu den wenigen Habseligkeiten, die ins Fluchtauto passten, zählte nur die Winterkleidung, die sie im frostigen Kiew eilig überstreiften. Sylvia Mielisch hat das Landratsamt kontaktiert. Sie wartet auf einen Termin zur Registrierung der Geflüchteten und auf die Bereitstellung einer Wohnung. Nächste Woche steht erst mal die Anmeldung für die Krankenkasse an.

„Im Moment hat die Familie noch den Status von Touristen“, erzählt die Hotelchefin, die den Ukrainern für den Übergang freie Kost und Logis gewährt. Doch auf Durchreise sehen sich die Geflüchteten nicht mehr. Wenn irgendwann dieser schlimme Krieg vorbei ist, wollen sie zurück. Bis dahin ist Altenburg ihre neue Heimat auf Zeit.

Von Kay Würker