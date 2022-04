Altenburg

Wenn viele Helfende sich zusammentun, kann Großes entstehen. Diese Erfahrung ist seit Donnerstag um ein Beispiel reicher. Einen kompletten Rettungswagen für Kinder haben Engagierte aus Altenburg und Umgebung auf die Straße gebracht – und fahren ihn an diesem Freitag ins ukrainische Lemberg.

Rettungstechnik durch Angriffe zerstört

Der Altenburger Thomas Wolf, der sich mit seiner ukrainischen Lebenspartnerin seit Wochen intensiv in der Hilfe für Geflüchtete und die im Kriegsgebiet Verbliebenen einsetzt, ist sichtlich froh, wie schnell aus seiner Idee Realität geworden ist. „In der Ukraine ist so viel Rettungstechnik durch Angriffe zerstört worden, da wird so ein Fahrzeug dringend gebraucht, gerade mit der speziellen Ausstattung für Kinder“, schildert der 30-Jährige.

Thomas Wolf (links) konnte Unternehmer Michael Hose als einen Partner für das Krankenwagenprojekt gewinnen. Quelle: Mario Jahn

Angetrieben von dem Wunsch, hier gezielt zu helfen, suchte er bei Ebay-Kleinanzeigen nach einem ausgemusterten Rettungswagen. Und wurde fündig, ganz in der Nähe bei einem Autohändler im sächsischen Meerane. Wolf machte sich mit fachkundigen Begleitern auf den Weg dorthin: Matthias Stolze, kaufmännischer Klinik-Direktor in Altenburg, und ein Medizintechniker inspizierten die Ausstattung des Fahrzeugs, hoben den Daumen, Unternehmer Michael Hose übernahm den Ankauf, berichtet Thomas Wolf.

Kindgerechte Ausstattung

Der Wagen ist mit kindgerechten Gerätschaften ausgestattet. Quelle: Mario Jahn

Danach ging es ruckzuck: Das Klinikum kümmerte sich um die Revision der Medizintechnik, das Autohaus Klages machte das Fahrzeug wieder fit, Beta-Werbung folierte die Beschriftung als ukrainischer Rettungswagen.

Der Inkubator für Frühchen wird in das Fahrzeug geladen. Quelle: Mario Jahn

Das Auto, das unter anderem mit einem Inkubator für Frühchen und kindgerechten Gerätschaften ausgestattet ist, soll dem Sheptytsky Hospital in Lemberg, dem Partnerkrankenhaus der Altenburger Psychiatrie, zur Verfügung gestellt werden. „Wir fahren dort bis vor die Tür“, betont Wolf, „damit das Fahrzeug auch wirklich in die richtigen Hände kommt.“

Von Kay Würker