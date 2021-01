Historie trifft modernes Medium: Bernd Leickert teilt Schmöllns Geschichte auf Facebook

Schmölln

„Es nützt nichts, wenn das ganze Material bei mir oder im Archiv herumliegt. Das muss gezeigt werden“, sagt Bernd Leickert bestimmt. Und deswegen postet der Rentner regelmäßig historische Dokumente oder Fotos von einem Schmölln anderer Zeiten – und zwar auf Facebook. „Unser Schmölln“ heißt die Gruppe auf dem Sozialen Netzwerk, die er sich dafür ausgesucht hat.

Seit 14 Jahren ist Bernd Leickert Mitglied im Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln. Die Leidenschaft, die ihn dazu gebracht hat, sich mit der Historie Schmöllns auseinanderzusetzen, ist die Fotografie. „Ich habe schon immer gerne fotografiert“, erzählt er. Das liegt in der Familie. „Mein Vater hat schon unwahrscheinlich viel fotografiert. Seine Fotos stammen aus einer Zeit, als das Interesse für Fotografie noch nicht so groß war.“ Früher war das Fotografieren auch noch nicht so unkompliziert wie heute.

Anzeige

So sah der Schmöllner Markt in den 1920er Jahren aus – vor gut hundert Jahren. Bernd Leickert hat das Foto aus seinem Archiv herausgesucht. Quelle: Otto Jacob

Früher musste man sich genaue Gedanken zu einem Motiv machen

Auf einem Film fanden bis zu 36 Bilder Platz, die Entwicklung dauerte zwei Wochen. „Da musste man sich genau Gedanken zu seinem Motiv machen. Und selbst dann wusste man zunächst nicht, ob die Fotos etwas geworden sind“, gibt Leickert zu bedenken. Als er die zahlreichen Fotos seines Vaters sichtete, kam das Interesse an der Geschichte seiner Heimatstadt.

Im Jahr 1989 sah es in Schmölln an der Ecke Zur Farbe noch ganz anders aus. Die Schranke ist zu – der übrige Verkehr muss warten. Quelle: Bernd Leickert

In regelmäßigen Vorträgen zu Schmölln, die er im Rahmen des Heimat- und Verschönerungsvereins gehalten hat, hat er diese historischen Fotos, die er im Laufe der Jahre zusammengesammelt hat, einem aktuellen Foto gegenübergestellt. Damals und Heute vereint. „Damit auch Leute, die später geboren sind, eine Vorstellung bekommen“, sagt Leickert.

Modernes Medium vs. historische Dokumente

In den sozialen Netzwerken setzt er genau dazu einen schönen Kontrast: modernes Medium trifft historische Dokumente. Die Resonanz: zufriedenstellend. „Fast 2000 Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe. Und wenn fünfzig bis sechzig Nutzer meinen Beitrag interessant finden und darauf reagieren, dann ist das schon eine gute Zahl“, findet Leickert.

Damals und heute: Bernd Leickert vom Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln vergleicht Schmölln auf Fotografien aus verschiedenen Jahrzehnten. Hier zu sehen: Der Markt in Schmölln im Mai 2018. Quelle: Bernd Leickert

Die Dokumente, die er ins Archiv des Vereins aufnimmt und digitalisiert, kommen von Verwandten der Vereinsmitglieder oder von Schmöllnern, die ihn explizit ansprechen. „Zum Beispiel beim Tag der offenen Tür kam oft jemand auf mich zu, der mir alte Fotos oder Postkarten mitgeben wollte.“ Leickert leiht die historischen Dokumente aus, digitalisiert sie und legt sie im Archiv des Vereins ab – natürlich mit Namen und Herkunft versehen, denn Leickert pocht stets auf das Urheberrecht. Das kommt ihm in manchen Facebook-Gruppen zu kurz. „Einfach nur ein Foto ohne Angaben zur Quelle hochzuladen, das gefällt mir nicht.“

„Viele Städte können auf Schmöllns Entwicklung neidisch sein“

Wenn er das historische und das moderne Schmölln vergleicht, dann fehlt ihm im Heute nichts. „Ich bin mit der Zeit mitgegangen“, sagt er. 1941 ist er geboren. Auf dem Brückenplatz, der in dieser dunklen Zeit noch Adolf-Hitler-Platz hieß. „Ganz früher“ sei das der Saumarkt außerhalb der Stadtmauern gewesen. „ Schmölln hat sich über die Jahrzehnte so entwickelt, dass viele Städte darauf neidisch sein können, was hier gemacht wurde.“ Als Beispiel nennt Leickert die zwei Bahnüberführungen, die frühere Bahnschranken ersetzt haben. „Zu Zeiten der Wismut waren die Schranken teilweise bis zu acht Stunden pro Tag geschlossen. Das hat die Stadt in zwei Hälften geteilt“, erzählt der gebürtige Schmöllner.

Für Bernd Leickert ein großer Pluspunkt in der Entwicklung Schmöllns: Die Bahnüberführungen, die Wartezeiten an der Bahnschranke verschwinden ließen. Quelle: Bernd Leickert

Vereinszusammenkünfte sind momentan nicht möglich, aber Bernd Leickert befasst sich weiter mit der Geschichte Schmöllns. Denn immer wieder wenden sich Schmöllner an ihn, die konkrete Fragen zu ihren Geburtsorten haben oder sich für einen bestimmten historischen Aspekt interessieren.

Bernd Leickert sammelt historische Dokumente oder Postkarten und digitalisiert sie für das Archiv des Heimat- und Verschönerungsvereins Schmölln. Quelle: Mario Jahn

„Das mache ich gern, wenn ich in der Richtung helfen kann. Ich habe so viel gesammelt. Und das muss gezeigt werden.“

Von Katharina Stork