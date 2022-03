Kriebitzsch

Von dem historischen Vierseithof ist in der Mittelstraße 13 in Kriebitzsch nicht mehr viel zu erkennen. Auf dem ehemaligen Hof stehen Garagen, drei der Gebäude sind abgerissen, nur das historische Stallgebäude steht noch. Für dieses Gebäude gibt es nun große Pläne: Ede Müller, Barbara Gebhardt und Michael Heim möchten es zu einem sogenannten Projekt- und Seminarhaus machen.

Berliner streben offene Nutzung an

Die drei kommen aus Berlin und arbeiten alle im Kulturbetrieb: Müller als Filmemacher, Gebhardt als Modedesignerin, Heim als Architekt. „Wir haben in unserem Umfeld festgestellt, dass eine große Nachfrage besteht nach Räumen, in denen man ungestört an seinem Projekt arbeiten kann“, erzählt Barbara Gebhardt. Mit ihrem geplanten Projekt- und Seminarhaus sprächen sie zwar vor allem Menschen aus dem Kulturbereich an, es seien aber auch ganz andere Nutzungen denkbar. „Die Bezeichnung Projekt- und Kulturhaus ist bewusst offen gewählt“, erklärt Ede Müller, „ein Projekt kann alles sein.“

Das Stallgebäude in Kriebitzsch atmet Geschichte. Hier soll später der öffentliche Veranstaltungsraum einziehen. Quelle: privat

Dafür soll der Stall im Erdgeschoss umgebaut und als Kantine oder Aufenthaltsraum genutzt werden. Die Räume im ersten Stock könnten als Übernachtungsräume dienen. Dabei sollen die Zimmer auf der rechten Seite für Seminare gemietet werden können, beispielsweise für Firmenschulungen oder Yoga-Kurse, während die Zimmer auf der linken Seite mit zwei sogenannten Co-Working/Living-Einheiten für längere Aufenthalte gemietet werden können.

Das Dachgeschoss – so der Plan – wird einen großen lichtdurchfluteten Seminarraum beherbergen. Auch die Garagen sollen als Werkstätten oder Ateliers genutzt werden können. Für den linken Teil des Erdgeschosses ist außerdem die Einrichtung eines Badehauses geplant, mit Sauna, Duschen und Ruheraum.

Alter Stall wird energieeffizient

Der Umbau des historischen Stallgebäudes soll dabei sehr schonend geschehen. In der Projektbeschreibung der drei Initiatoren heißt es, man habe ein architektonisches Konzept erarbeitet, das „die Potenziale des Hauses nutzt, die bestehende Substanz würdigt und das Haus auf einen zeitgenössischen Baustandard bringt“. Konkret bedeutet das: Das Haus soll möglichst energieeffizient gebaut werden – mit einer Luftwärmepumpe und umweltfreundlicher Dämmung. Außerdem soll die historische Bauweise in das Design miteinbezogen werden, durch einen Laubengang, der an Fachwerk erinnert.

Dabei ist es Ede Müller, Barbara Gebhardt und Michael Heim wichtig, dass auch die lokale Bevölkerung von dem Haus profitieren kann. „Wir möchten nicht, dass das ein Satellit wird, wo sich nur die Städter vergnügen“, so Müller. Gerade das Erdgeschoss soll darum auch für Projekte und Veranstaltungen der ansässigen Bevölkerung genutzt werden können, etwa für Konzerte oder Vorträge.

Rund 90.000 Euro Kosten

Die Pläne finanzieren sich zu einem guten Drittel aus eigenen Mitteln, zu einem Teil aus Fördergeldern, zum übrigen Teil aus Krediten. Die etwa 90.000 Euro für die Ausgestaltung des Veranstaltungsraumes, inklusive unter anderem Sanitärbereich, Küche, Tresen, Sitzmöglichkeiten und Veranstaltungstechnik, sollen mithilfe von Fördergeldern aus dem Leader-Programm finanziert werden. Dieses speist sich aus Mitteln der EU und des Freistaates Thüringen und soll Projekte im ländlichen Raum stärken.

Die Kriebitzscher Hof-Idee gehört zu einer Reihe von Projekten, die im Altenburger Land mit Leader-Geldern auf den Weg gebracht werden sollen. Ob das Geld tatsächlich in der gewünschten Höhe fließt, darüber entscheidet am heutigen Montag die sogenannte Regionale Aktionsgruppe (RAG) Altenburger Land mit Akteuren aus Vereinen, Unternehmen, Politik und Bürgerschaft.

Die Pläne der Kriebitzscher stehen und fallen aber nicht mit der Vergabe dieser Fördermittel. „Zumindest die Seminarräume in den Obergeschossen kommen auf jeden Fall“, sagt Ede Müller.

Von Viktoria Rauchhaus