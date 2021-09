Historisches Verbrechen: Archäologen bestätigen Mönchsmord in Altenburg

Altenburg

Manchmal gleicht die Arbeit von Archäologen eher jener von Kriminalisten. So auch jüngst in Altenburg. Denn während der Grabungen im Vorfeld des geplanten Umbaus des Ernestinums zur Stadtbibliothek stießen die Altertumsforscher des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) nicht nur auf mysteriöse Skelette, sondern kommen in der Folge auch deren Herkunft und damit der Aufklärung eines historischen Verbrechens ziemlich nahe.

Drei Skelette und Hinweise auf einen vierten Toten

Fanden die Fachleute an der Westseite des 1727 erbauten Gebäudes zunächst die Gebeine zweier Verstorbener, förderten sie im Fortgang der inzwischen abgeschlossenen Grabungen noch ein drittes Skelett zu Tage. „Wir haben auch noch vier Ringschnallen gefunden, so dass wir eventuell sogar von vier Skeletten ausgehen können“, sagt die für Bodendenkmale in Ostthüringen zuständige TLDA-Gebietsleiterin Dr. Ines Spazier. Außer dass sie Männer mittleren Alters waren, sei ihnen noch etwas gemeinsam: „Sie sind alle auf unnatürliche Weise zu Tode gekommen.“

Eine der inzwischen restaurierten Schnallen, die bei Ausgrabungen am Ernestinum in Altenburg gefunden wurden. Quelle: Mario Jahn

Es war also Mord. Dass es sich bei den Getöteten um Mönche handelt, darauf lassen etwa die Schnallen und der Fundort nahe des früheren Franziskaner-Klosters schließen. Wie genau das Trio beziehungsweise Quartett starb, das will Spazier am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals erklären. Und zwar von 10 bis 15 Uhr im Ernestinum anhand eines vorbereiteten Skeletts, das zusammen mit drei vollständig restaurierten Schnallen gezeigt und anhand dessen die Todesumstände erläutert werden.

Hussiten-Überfall oder Hinrichtung auf Markt?

In Frage kommt etwa ein Überfall der Hussiten in Altenburg anno 1430/31, bei dem die Anhänger des 15 Jahre zuvor verbrannten Reformators Jan Hus laut einer Legende acht Franziskaner-Mönche in Altenburg lebendig begraben haben sollen. „Im Rahmen der Bauernkriege 1524/25 gab es aber auch Hinrichtungen auf dem Altenburger Markt“, nennt Spazier eine zweite Möglichkeit. Inwieweit die Gebeine nun noch weiter anthropologisch untersucht werden, stehe derzeit noch nicht fest. „Das ist auch eine Kostenfrage.“

Grabungsleiter Lutz Jansen am Orginalfundplatz mit einem der ingesamt drei gefundenen Skelette. Quelle: Mario Jahn

Die Schnallen jedenfalls sprechen eher für „sehr spätes Mittelalter oder frühe Neuzeit“, so die Archäologin. Auf der anderen Seite habe man unter den Gebeinen Keller von Gebäuden gefunden, die offenbar im 13. Jahrhundert verfüllt worden seien und die Hinweise auf eine erste Gründung des Franziskaner-Klosters um 1238 sein könnten. „Sind das Spuren einer Umgestaltung des Klosters oder war es eine Extrabebauung?“, so Spazier. „Endgültig ist das wohl nicht mehr zu klären.“

Vermuteter Kreuzgang ist historische Baugrube

Klar ist dafür, dass sich die ersten Hinweise für die Rekonstruktion der Geschichte der zweiten Stadtkirche Altenburgs im Innenhof des Ernestinums nicht bestätigt haben. „Wir haben gedacht, dass sich hinter dem dortigen Mauerfundament der Beleg für den Kreuzgang befindet“, erklärte Spazier dazu. Aber es sei „nur eine Baugrube“ gewesen, in der sich „Material aus dem 16./17. Jahrhundert“ fand. „Daher sind wir relativ sicher, dass diese im Zusammenhang mit dem Bau des Ernestinums steht.“

So hat sich der Ingenieur und Heimatforscher Günter Steudemann die Entstehung der Klosterkirche und damit der zweiten Stadtkirche Altenburgs vorgestellt. Belege konnten die Archäologen dafür nun aber nicht finden. Quelle: Thomas Haegeler

Der Fund des Kreuzgangs, der den Hof des einstigen Franziskaner-Klosters umgeben haben soll, wäre eine mittlere Sensation gewesen. Denn bisher gibt es zur Entstehung des Klosters und der Klosterkirche, die später ausgebaut wurde, nur Vermutungen des Ingenieurs und Heimatforschers Günter Steudemann. Demnach soll das Kloster um 1238 gegründet und um 1280 erweitert worden sein. Zur selben Zeit soll zudem östlich davon die Klosterkirche entstanden sein, die zwischen 1501 und 1512 – neben der Bartholomäikirche – zur zweiten Stadtkirche aufgewertet worden sein soll.

Von Thomas Haegeler