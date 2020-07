Hobbyfotografen „jagen“ Komet Neowise über dem Altenburger Land

Altenburg/Rositz

Was für ein nächtliches Schauspiel: Alle 5000 bis 7000 Jahre zieht der Komet C/2020 F3 alias Neowise so nah an der Erde vorbei, dass er mit bloßem Auge gesehen werden kann. Das Phänomen ist nun schon seit Tagen am Himmel zu beobachten. Am Donnerstag (23. Juli) steht der Komet der Erde am nächsten. Dann ist er vom blauen Planeten nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland noch gut 100 Millionen Kilometer entfernt.

Heiko Köhler fotografierte den Kometen Neowise über Altenburg. Quelle: privat

Anzeige

Auch im Altenburger Land fasziniert das Schauspiel Astronomen und Fotografen.OVZ-Leser Heiko Köhler schickte diese tolle Aufnahme des Kometen Neowise über Altenburg-Nord an die Redaktion – vielen Dank dafür!

Weitere LVZ+ Artikel

„Aufgenommen wurde es am Samstag, 18. Juli, gegen 23.40 Uhr vom Balkon meiner Wohnung auf dem Lerchenberg“, schreibt Köhler. „Die Blickrichtung ist zum Nordplatz hin. Über den Wohnblöcken von Altenburg-Nord leuchten die roten Blinklichter der Windkraftanlagen bei Rautenberg. Am Himmel ist deutlich das Sternbild des Großen Wagen zu erkennen und in dessen nach rechts unten verlängerter Diagonale der Komet Neowise mit seinem eindrucksvollem Schweif. Die Aufnahmen entstanden mit einer Nikon D5200 auf Stativ in variabler Belichtungszeit und Mehrfachbelichtung. Der letzte Feinschliff erfolgte am PC.“

OVZ-Leser Uwe Frackowiak gelang dieser Schnappschuss des Kometen oberhalb von Rositz auf der gesperrten Bundesstraße. Quelle: privat

Und OVZ-Leser Uwe Frackowiak „erwischte“ den Kometen oberhalb von Rositz auf der gesperrten Bundesstraße. Auch wenn Neowise langsam verblasst, kann er Astronomen zufolge weiter am Nachthimmel entdeckt werden. Mit bloßem Auge sieht man einen mittelhellen, unscharfen Körper mit einer fahlen Schleppe nach oben. Das ist der Kometenschweif. Mit einem Fernglas ist dies natürlich noch einmal besser zu sehen. Zu Ende Juli hin wird er dann aber verblassen.

Und wo müssen Neugierige hinschauen? Nach Einbruch der Dunkelheit einen Platz mit möglichst freier Sicht nach Norden suchen, dort zieht er unterhalb des Sternbilds des Großen Wagens seine Bahn. Das Handy kann hier mit einer Kompassfunktion helfen. Aber auch Apps versprechen das Phänomen aufzuspüren.

Von ovz