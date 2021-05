Hoch hinaus zur Hochzeit: Schmölln verheiratet Paare auf dem Ernst-Agnes-Turm

Schmölln/Altenburg

Die Anzahl der Gäste äußerst begrenzt, das Einhalten von Hygienemaßnahmen Pflicht, eine Feier danach nicht möglich – Heiraten scheint in Pandemiezeiten nicht gerade erstrebenswert. Doch das sehen viele Paare offensichtlich anders. Das Schmöllner Standesamt beispielsweise zählte im Corona-Jahr 2020 mit insgesamt 59 Trauungen sogar zwei mehr als 2019. „Wir hatten im vergangenen Jahr selbst zu Zeiten Eheschließungen, als die Personen, die teilnehmen durften, exakt vorgeschrieben waren oder als Friseure und Blumengeschäfte geschlossen hatten“, erinnert sich die Leiterin Kerstin Hößelbarth.

Kerstin Hößelbarth (l.) und Birgit Petzold vom Standesamt Schmölln hatten im vergangenen Jahr Quelle: Mario Jahn

Die Gründe, an einem Hochzeitstermin festzuhalten, seien dabei ganz unterschiedlich. Sie reichen von der Bedeutung eines bestimmten Datums bis hin zu bevorstehenden wichtigen Vertragsabschlüssen. Vor allem die älteren Paare möchten ihn nicht weiter hinausschieben, nehmen die Einschränkungen eher in Kauf als die jüngeren. „Inzwischen aber wissen ja alle Bescheid, sie haben sich auf die Situation eingestellt, wenn sie zur Anmeldung kommen“, sagt die Standesbeamtin, die in Schmölln bereits seit 27 Jahren traut und dabei noch nie solch strenge Vorgaben einzuhalten hatte.

Auf dem Ernst-Agnes-Turm in Schmölln kann in luftiger Höhe geheiratet werden. Quelle: Mario Jahn

Doch genau wie ihre Kollegin Birgit Petzold gestaltet sie die zwischen 15 und 25 Minuten dauernde Zeremonie so normal wie irgend möglich nach den Wünschen des Brautpaars. Während der Trauung kein einziges Wort über Corona hören zu wollen, zählt beispielsweise dazu. Die beiden Standesbeamtinnen freuen sich zudem, dass auf die frisch Getrauten trotz allem nach wie vor Überraschungen warten. Erst jüngst haben viele Feuerwehrautos auf dem Schmöllner Markt gestanden, Kollegen rückten mit Landwirtschaftsfahrzeugen an oder erfreuten einfach durch ihre Anwesenheit vor dem Rathaus.

Brautpaare suchen Rat und Trost

Nicht nur bei der Trauung selbst hat sich im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten einiges verändert. Beispielsweise suchen die Paare zurzeit mehr Rat als früher und mitunter auch ein bisschen Trost, wenn sie im Vorgespräch ausführlich erzählen, wie sie sich diesen Tag eigentlich ausgemalt hatten. Viele wollen die Feier auf jeden Fall nachholen, weiß Kerstin Hößelbarth. Auch haben sich die Hochzeiten mehr vom Wochenende auf Wochentage verschoben, nur 25 von den insgesamt 59 fanden 2020 an einem Sonnabend statt.

Deutlich zurückgegangen sind zudem die Trauungen auf Burg Posterstein. Seit 2004 wird die Möglichkeit angeboten und wurde bis dato immerhin 315 Mal genutzt. 2018 beispielsweise waren es 19 Hochzeiten, im Vorjahr jedoch gerade mal drei. „Viele scheuen angesichts der aktuellen Situation vermutlich den Aufwand und die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen“, vermutet die Standesbeamtin. Ob Heiraten auf der derzeit für den Publikumsverkehr geschlossenen Burg überhaupt bald wieder möglich sein wird, ist ohnehin ungewiss.

Das Altenburger Standesamt verzeichnete 2020 insgesamt 257 Eheschließungen. Quelle: Mario Jahn

Trauungen in luftiger Höhe

Dafür sollen die beiden Angebote für Freiluft-Trauungen mehr publik gemacht werden. Seit 2017 kann man sowohl auf dem Ernst-Agnes-Turm in Schmölln als auch unter dem ehemaligen Förderturm in Löbichau heiraten – besonders nachgefragt waren sie bislang nicht. Doch gerade unter Corona-Bedingungen scheinen sie bestens geeignet, weil sie mit weniger Einschränkungen verbunden sind. Falls Petrus doch einen Strich durch die Rechnung machen sollte, wird zur Sicherheit immer der Trauraum im Schmöllner Rathaus zu gleichen Zeit freigehalten. Und noch etwas hat sich geändert: „Normalerweise kann man sich frühestens ein halbes Jahr vor dem gewünschten Termin anmelden. Aufgrund der aktuellen Situation, die jede Planung schwierig macht, haben wir uns entschlossen, wieder Voranmeldungen entgegenzunehmen“, so Kerstin Hößelbarth. Die seien zwar unverbindlich, geben aber ein bisschen Sicherheit. Bereits sechs Paare haben sich schon für nächstes Jahr eintragen lassen.

Acht Trauorte unter einen Hut bringen

Im Altenburger Standesamt werden Vormerkungen schon seit geraumer Zeit ab dem 1. November für das kommende Jahr entgegengenommen. Dieses Verfahren habe sich bewährt, da bei der Planung die insgesamt acht verschiedenen Trauorte unter einen Hut gebracht werden müssen, so der städtische Pressesprecher Christian Bettels. Neben dem Standesamt im Pohlhofgebäude sind das in Altenburg außerdem der Teehaussaal, der Bachsaal im Schloss, das Sudhaus der Brauerei, die Türmerstube im Hausmannsturm sowie das Herrenhaus in Oberzetzscha und – aufgrund des erweiterten Standesamtsbezirks – auch die Orangerie in Meuselwitz und die Dorfkirche Prößdorf. Erst im November stehe in der Regel fest, an welchen Wochenenden die genannten Einrichtungen für andere, beispielsweise kulturelle Veranstaltungen reserviert sind und die zur Verfügung stehenden Termine auch personell abgesichert werden können.

Informationen für Heiratswillige Aufgrund der Corona-Pandemie werden Eheschließungen nach derzeitigem Stand nur in kleinerem Rahmen durchgeführt. Dies bedeutet konkret, dass zehn Gäste, das Brautpaar und die Standesbeamtin teilnehmen. Die Gäste müssen die bekannten Hygieneregeln einhalten und einen Fragebogen zur Gesundheit ausfüllen. Auch außerhalb des Trauzimmers sollen um das Standesamtsgelände Personenansammlungen vermieden werden.

Laut Statistik gab es 2020 insgesamt 257 Eheschließungen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 276 und damit nur unerheblich mehr. Die meisten Paare heirateten im repräsentativen Pohlhofgebäude, dem Sitz des Standesamts. Beliebte Orte für die Trauungen waren, so Bettels, zudem der Bachsaal und das Teehaus sowie die Orangerie in Meuselwitz.

Auch die Orangerie in Meuselwitz ist ein eleganter Ort fürs Heiraten. Quelle: Mario Jahn

Generell ist ebenso wie in Schmölln eine Tendenz hin zum Heiraten an Wochentagen registriert worden. Die durch die Pandemie fehlende Möglichkeit für eine größere Feier wird auch hier als Grund vermutet. Dennoch herrscht keine Flaute. Im April gab es elf Hochzeiten und damit sogar sechs mehr als im April 2020, für den Mai sind 20 fest gebucht, neun vorangemeldet, für Juni 18 bei zehn Voranmeldungen sowie für Juli sieben bei immerhin 23 Voranmeldungen.

Von Ellen Paul