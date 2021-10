Hochkarätiger Jazz-Rock im Altenburger Paul-Gustavus-Haus

Altenburg

Sehr international wird es zugehenam Freitagabend im Altenburger Paul-Gustavus-Haus: Ab 20 Uhr werden beim Jazzklub-Konzert mit dem Quartett „Kuhn Fu“ vier Musiker aus vier Ländern auf der Bühne stehen und aufregenden Jazz-Rock in ungewöhnlicher Besetzung bieten: Christian Kühn (Deutschland, Gitarre), Esat Ekincioglu (Türkei, Kontrabass), Ziv Taubenfeld (Israel, Klarinette) und George Hadow (England, Schlagzeug) spielen eine Musik, die wahlweise als irre, verrückt oder schaurig bezeichnet wird.

Der kreative Kopf des Vierers, Christian Kühn, bezeichnet das akustische Erscheinungsbild des Ensembles als „Paranoide-Prog-Punk-Jazz-Performance“. Die Musik des aktuellen Albums „Chain the snake“ beschreibt Kühn so: „Das Romantische drückt sich durch eine ungestillte Sehnsucht aus, die zwar immer noch vorhanden ist, aber momentan vom Punk – der darauf keinerlei Rücksicht nimmt – verdrängt wird.“ In der Tat: dass „Kuhn Fu“ vor Energie und verrückten musikalischen Einfällen nur so strotzt, lässt sich nicht wegdiskutieren. „Hochstapler und Schurken sind treue Wegbegleiter auf diesem Album“, so Kühn weiter.

Schon häufig haben seine Spielgefährten ihm vorgeworfen, dass er verrückte Prophezeiungen zelebriere, er ausschließlich das Negative im Leben sehe und davon überzeugt sei, dass ohnehin bald alles sterben müsse. Bedenkt man – vor diesem Hintergrund – dass es die Band seit sieben Jahren gibt, ist das eine beachtliche Leistung. Und ein Versuch der Presse, die Musik auch nur annähernd in Worte zu fassen, klingt dann so (Hans-Jürgen Schaal in der Zeitschrift „Jazzthetik“): Er beschreibt die Musik „als ein temporeiches, manchmal atemberaubendes Metal-Jazz-Kabarett. Eine musikalische Pointe jagt die Nächste.“

Wegen der aktuellen Situation ist der Jazzklub Altenburg gezwungen, die 2G-Regelung des Freistaates Thüringen anzuwenden. Die Veranstalter freuen sich über alle Besucherinnen und Besucher, aber diese müssen entweder genesen oder geimpft sein und den entsprechenden Nachweis an der Abendkasse vorzeigen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Von Thomas Trummer