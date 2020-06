Lödla

In Anbetracht der Fluten aus dem Gerstenbach in den Jahren 2002 und 2013 ist in der Gemeinde Lödla die Notwendigkeit einer Wasserwehr besprochen worden. Bürgermeister Torsten Weiß ( CDU) stieß schon 2014, während er selbst noch im Gemeinderat saß, die Einrichtung einer solchen an. Nun ist es so weit: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschloss die Gemeinde einstimmig die Satzung der künftigen Lödlaer Wasserwehr.

Lödla folgt zwei anderen Gemeinden im Altenburger Land

„Damit ist förmlich der rechtliche Rahmen für die zukünftige Wasserwehr geschaffen“, sagt Bürgermeister Weiß. Der Stolz ist in seiner Stimme nicht zu überhören. Kraft Gesetzes seien Gemeinden, die regelmäßig vom Hochwasser betroffen sind, dazu verpflichtet, einen Wasserwehrdienst einzurichten, erklärt Weiß. Im Landkreis Altenburger Land kenne er nur die Wasserwehren in Treben und Ponitz-Gößnitz.

„In so einem Hochwasserfall bleibt die Arbeit meistens an der Feuerwehr hängen“, sagt der Lödlaer Bürgermeister. Die sei zwar für die Gefahrenabwehr zuständig, „aber wenn eine Gemeinde weiß, dass es regelmäßig Hochwasser gibt, sollte die Feuerwehr normalerweise davon entlastet werden“, so Weiß. Dass die Feuerwehrangehörigen dennoch in der Praxis immer mithelfen, sei dabei gegeben.

Erfahrungen 2002 und 2013 ausschlaggebend

Die Fluten 2002 und 2013 seien für Weiß der Ausgangspunkt für die Verbesserung der Hochwasserabwehr gewesen. „Im Hochwasserfall sind die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, und irgendwann stoßen auch sie an ihre Grenzen“, erklärt er. Diese Aufgaben soll in Zukunft die Wasserwehr übernehmen. „Ob sie jegliche Aufgaben übernehmen kann, ist noch nicht abzuschätzen. Denn das hängt davon ab, wie viele Leute man dafür gewinnen kann.“

Die Feuerwehr sei dabei auch nicht völlig aus dem Engagement ausgeschlossen. Angedacht sei, dass die leitende Position bei der Wasserwehr der aktuelle Leiter der Feuerwehr übernimmt. „Die Feuerwehr hat Erfahrung mit Einsatzführung und kennt die örtlichen Gegebenheiten“, erklärt Weiß. Letztlich gehe es darum, Personal auf einer anderen Schiene bereitzustellen, so dass die Feuerwehr nicht an ihre Belastungsgrenze kommt.

Vielfältige Aufgaben zu erledigen

Es gebe schon einige Interessenten, die bei der Wasserwehr mitmachen möchten, sagt der Bürgermeister. Grundsätzlich seien es Freiwillige aus dem Dorf. Dabei sei besonders, dass die Wasserwehr die ganze Bandbreite eines Einsatzes abdecke. „Ob es nun eine ältere Dame ist, die den Kaffee kocht, oder der 18-Jährige, der Sandsäcke füllt, ist vollkommen egal.“ Außerdem würden Beobachtungsposten zu besetzen sein, „die dann regelmäßig Meßstände ablesen, kritische Punkte wie Durchlässe und Brücken kontrollieren“, erklärt Weiß.

Bereits sechs Interessenten für Wasserwehr

Die Grundausbildung für die freiwilligen Helfer werde intern geregelt und von der Feuerwehr übernommen. „Die Feuerwehrleute würden ein- bis zweimal im Jahr die Mitglieder der Wasserwehr schulen“, so der Bürgermeister. Die Grundausstattung für die ersten Anläufe, wie Gummistiefel und die ausgemusterte Einsatzkleidung der Feuerwehr, sei schon vorhanden. Material für Sandsäcke würde beispielsweise von der Gemeinde gestellt werden.

Die Finanzierung übernehme die Gemeinde auch grundsätzlich selbst. „Wenn man allerdings eine errichtete Wasserwehr hat, gibt es auch Fördermöglichkeiten“, sagt Weiß. Ein Haushalt ließe sich noch nicht definieren, denn der hänge von der finalen Anzahl an Mitgliedern ab. Derzeit hätten sich schon sechs Personen für die Wasserwehr gemeldet. Wann sie allerdings einsatzbereit sein wird, kann der Bürgermeister noch nicht sagen. Einige behördliche Hürden seien noch zu nehmen. Kommentar

