Die Feuerwehrleute, die aus dem Altenburger Land in die Hochwasserregion in Rheinland-Pfalz ausgerückt sind, haben in ihren Tagen vor Ort Großes geleistet, sind an ihre Grenzen – und mitunter darüber hinaus – gegangen. Ein Einsatz, der nicht hoch genug gewürdigt werden kann, wie LVZ-Mitarbeiterin Mary Anne Härtling kommentiert.