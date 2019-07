Meuselwitz

Die Erleichterung war Bürgermeister Udo Pick (BfM) durchaus anzumerken. „Mit der heutigen Eröffnung ist der erste große Schritt in Richtung Hochwasserschutz getan“, betonte das Oberhaupt der Schnauderstadt gegenüber den zahlreich erschienenen Gästen in der Geschwister-Scholl-Straße in Zipsendorf.

Pick : Künftig vermehrt mit Hochwasser zu rechnen

Der Grund für Picks Freude war schnell ausgemacht: Wenige Meter entfernt wartete das Flatterband über die wieder hergerichtete Schnauderbrücke darauf, feierlich durchtrennt zu werden. Und das war, angesichts der Vorgeschichte der Maßnahme, durchaus eine Leistung.

Bereits seit 2012, führte Pick aus, wurden mit Erstellen des Hochwasserschutzkonzeptes die ersten Weichen für das Vorhaben gestellt. Wie nötig der Vorstoß war, sollte sich ein Jahr später zeigen: Im Zuge des Junihochwassers 2013 standen große Teile der Stadt, insbesondere in Zipsendorf, unter Wasser. „Mit solchen Ereignissen ist künftig wohl vermehrt zu rechnen“, verdeutlichte Pick die Relevanz des Hochwasserschutzes.

Planer Lars Schaarschmidt, Landrat Uwe Melzer, Bürgermeister Udo Pick und Polier Olaf Pilz (v.l.) durchschnitten feierlich das Band über die Schnauderbrücke. Quelle: Mario Jahn

Zahlreiche Arbeiten wurden durchgeführt

Insgesamt 15 Monate Bauzeit waren nun nötig, um den ersten Abschnitt des Schutzkonzeptes zu realisieren. Geschehen ist viel: So wurden entlang der Schnauder zwischen Brücke und dem nahen Bahngelände insgesamt gut 550 Meter Spundwände in die Erde getrieben. Das Bauwerk selbst wurde um einen Meter angehoben, im Bereich der Böschungsbefestigungen erfolgte ein Ersatzneubau. Daneben wurde eine Flutmulde gebaut sowie der Entwässerungsgraben beim Lauffener Ring ertüchtigt. „Und im Wiesenweg wurde ein Stauraumkanal gebaut, der im Hochwasserfall zur Entlastung bereits bestehender Kanäle beitragen wird“, vollendete Udo Pick die Aufzählung. Abgerundet wird alles durch 44 neu in der Nordstraße gepflanzte Obstbäume, mit denen jene Gehölze ersetzt wurden, die im Zuge der Baufeldberäumung weichen mussten. „Die restlichen Gewächse werden – wenn es die Witterung zulässt – bis Ende des Jahres gepflanzt.“

Verzögerungen begleiteten das Projekt

Damit wird auch ein Schlussstrich unter eine Reihe von Verzögerungen gezogen, die das Projekt begleitet hatten. Größter Aufreger dabei war ein zeitweilig kompletter Baustopp, den das Landratsamt im Mai 2018 verhängt hatte. Grund dafür war, das die Arbeiten von der Plangenehmigung abgewichen waren (OVZ berichtete). Die Abweichung betraf die Geländeanpassung zwischen dem Areal der Firma Bluechip zum Bahndamm im Bereich der Flutbrücke und der Flutmulde. Gravierend war darüber hinaus, dass auch die Deutsche Bahn AG, deren Trasse die Schnauder in Zipsendorf überquert, gegen die Maßnahme vorging. So wurde nach der veränderten Planung mehr Gelände benötigt, als zunächst vorgesehen und von der Bahn genehmigt worden war – Flächen, die die Stadt wahlweise kaufen oder anmieten hätte müssen. Das war nicht geschehen, vor Baubeginn nicht einmal beantragt worden.

Auf mehreren hundert Metern wurde der Uferbereich der Schnauder in Zipsendorf unter anderem mit Spundwänden ertüchtigt. Quelle: Mario Jahn

Weiteres Vorgehen noch offen

Insgesamt 2,5 Millionen Euro, bilanzierte nun Bürgermeister Pick, seien über die Zeit in das Projekt geflossen. Ein Großteil der Gelder sei über Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geflossen, die Thüringer Aufbaubank agierte dabei als Bewilligungs- und Auszahlungsbehörde. Die Stadt selbst, so Pick, sei mit 625 000 Euro im Boot.

Wie und wann genau es nun mit den noch ausstehenden folgenden zwei Abschnitten des Hochwasserschutzkonzeptes – beide sollen in einem Zuge angegangen werden – weitergeht, war am Freitag noch nicht konkret zu erfahren. Bereits im vergangenen November zeichnete sich ab, dass die weitere Finanzierung des Projekts angesichts der seit Jahren angespannten Haushaltslage schwierig ausfallen könnte. Damals hatte Zentralamtsleiterin Heike Schädlich bereits gewarnt, dass es nicht zuletzt angesichts der steigenden Kreisumlage fraglich sei, ob die Stadt 2019 genug Geld für die Maßnahme aufbringen könne (OVZ berichtete).

Von Bastian Fischer