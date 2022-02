Hochzeiten, Familienfeste und Co: So viel kosten Raummieten in Altenburg jetzt

Altenburg

Wer in Altenburg heiraten, seinen Geburtstag oder ein anderes Fest feiern will, muss künftig mehr bezahlen. Zumindest wenn dies in einem Raum geschehen soll, der der Stadt gehört. So beschloss der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung höhere Gebühren für die Music Hall, das Bürgerzentrum Altenburg-Nord, die Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen und die Räume der städtischen Schulen. Während sich die Fraktion der Linken mit vier anwesenden Mitgliedern enthielt, stimmten 29 Volksvertreter für das Mietenplus zwischen 6,5 und 40 Prozent.

Vermietung deckt Kosten bisher kaum zur Hälfte

Dass die Stadt ihre Einwohner hier künftig stärker zur Kasse bittet, begründet sie vor allem mit zwei Dingen. Erstens: Die Preise sind seit Ende Mai 2013 nicht verändert worden. Und zweitens: Die eigenen Kosten haben sich seitdem deutlich erhöht. So ergab eine Berechnung, dass die Kosten der einzelnen Räume – ohne die Music Hall – mit den bisherigen Gebühren im Schnitt nur zu 30 bis 50 Prozent gedeckt werden konnten. „Die seit 2013 gestiegenen Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung etc.), neue Ausstattungen, gestiegene Personalkosten sowie Aufwendungen für die Vermarktung der Räume machen eine moderate Gebührenerhöhung notwendig“, heißt es zur Begründung.

Für Räume im Mehrzweckgebäude des Altenburger Ortsteils Ehrenberg ist der Anstieg am größten. Gleiches gilt für das Dorfgemeinschaftszentrum in Kosma. Quelle: Mario Jahn

Größte Steigerung in Gemeinschaftshäusern der Ortsteile

Am stärksten steigen die Preise mit bis zu 40 Prozent für die Räume in den Dorfgemeinschaftshäusern. Wer etwa den Sitzungsraum in Kosma oder den Mehrzweckraum in Ehrenberg mieten möchte, muss nun 17,50 Euro statt bisher 12,50 Euro pro angefangene Stunde berappen. Für die Kosmaer Mehrzweckhalle werden je Stunde 20 Euro fällig (bisher: 15 Euro). Gleiches gilt für den großen Raum im Bürgerzentrum in Altenburg-Nord (inklusive Küche und Toiletten) bei bis zu dreistündiger Nutzung. Danach wird die Tagesgebühr von 110 Euro fällig. Neu: Dort kann auch der kleinere Raum mit Küche und Toiletten für zehn Euro je Stunde gemietet werden. Wer ihn länger als drei Stunden nutzen möchte, muss 70 Euro Tagesgebühr zahlen.

Um im Trauzimmer des Herrenhauses Oberzetzscha zu heiraten, werden künftig 80 Euro Miete fällig. Quelle: Ronny Seifarth

Neu: Trauzimmer in Herrenhaus und Raum im Bürgerzentrum

Ebenfalls zum ersten Mal taucht in der Satzung das Trauzimmer des Herrenhauses in Oberzetzscha auf, weil dieses 2013 noch nicht fertig war. Pro Hochzeit verlangt die Stadt hier pauschal 80 Euro Miete. Wegen der starken Personen-Beschränkung soll es zudem demnächst in die restaurierte Bohlenstube umziehen. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Für das Erdgeschoss inklusive Nebenräumen werden bei maximal drei Stunden 20 Euro je Stunde (bisher: 15 Euro) fällig, danach die Tagesgebühr von 150 Euro (bisher 140 Euro).

Wegen der Personen-Beschränkung soll das Trauzimmer im Herrenhaus Oberzetzscha demnächst in die komplett restaurierte Bohlenstube umziehen. Quelle: Ronny Seifarth

Geringster Anstieg bei Schulräumen und Music Hall

Die Mieten für die Unterrichtsräume der Schulen der Stadt steigen je Stunde moderat um 20 Prozent oder 2,50 Euro auf 15 Euro, die der Aulen oder Turnhallen um gut 14 Prozent oder fünf Euro auf 40 Euro. Die geringsten Aufschläge gibt es bei der Music Hall. Kostet der Saal der Mehrzweckhalle in der Innenstadt pro Tag nun 250 Euro und damit zehn Prozent oder 25 Euro mehr als zuvor, sind es bei der Gastronomiefläche gar nur 165 Euro und damit zehn Euro oder 6,5 Prozent mehr als bisher. Die Gebühren für Inventar wie Licht- und Tonanlage, Bühne, Tische, Stühle und die Endreinigung bleiben gleich.

Stadt kann Ausnahmen zulassen

Abgesehen davon können die Feuerwehrvereine der Skatstadt die Bürgerräume für ihre Jahreshauptversammlungen kostenlos nutzen, was jetzt ebenfalls in der Satzung festgelegt wurde. Außerdem hat sich die Stadt in dieser die Möglichkeit für Ausnahmen gewahrt und kann in begründeten Fällen „Gebührenermäßigungen und Gebührenbefreiungen gewähren“.

Durch die höheren Gebühren und die zwei neuen Räume erwartet man im Rathaus Mehreinnahmen, kann diese aber noch nicht näher beziffern.

Von Thomas Haegeler