Meuselwitz

Die politische Konfrontation am Donnerstagnachmittag in Meuselwitz ist insgesamt friedlich geblieben. So lautete die Einschätzung der Polizei nach dem Besuch des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, der von Gegenaktionen der Linksjugend und der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands ( MLPD) begleitet worden war. Höcke hatte angekündigt, sich auf dem Markt unter der Überschrift „Wende 2.0“ zu Wort zu melden. Die Veranstaltung der AfD startete gegen 13.30 Uhr allerdings zunächst ohne ihn – „ich werde ab 17 Uhr sprechen“, kündigte Höcke via Facebook an.

Die Veranstaltung der AfD hatte gegen 13.30 Uhr auf dem Markt begonnen. Quelle: Mario Jahn

Am AfD-Stand fanden sich im Laufe des Nachmittages laut Polizei rund 110 Interessierte ein. In einiger Entfernung, am Rande des Marktes, zählte die Polizei rund 20 Aktive, die der Protesteinladung von Linken und MLPD gefolgt waren. Die beiden Parteien hatten ebenfalls einen Infostand aufgebaut. Die räumliche Distanz zwischen den politischen Lagern überbrückten kleinere verbale Scharmützel, unterstrichen mit Fahnen und Transparenten.

Linke und MLPD hatten zur Gegenaktion aufgerufen. Quelle: Mario Jahn

Die Polizei sorgte mit einem großen Aufgebot dafür, dass die Kontrahenten auf Abstand blieben. Einsatzkräfte der Altenburger Polizei, der Landespolizeiinspektion Gera sowie weiterer Dienststellen waren mit mehreren Mannschaftswagen vor Ort. Auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes des Landkreises, wo die Veranstaltungen angemeldet worden waren, hatten die Situation im Blick.

„Das Einsatzkonzept der Polizei, die Versammlungsfreiheit gemäß Grundgesetz sowie einen friedlichen und störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, ging auf“, bilanzierte die Altenburger Polizei am Abend, nachdem der Einsatz gegen 18 Uhr beendet worden war. „Die Polizei war bestrebt, die Verkehrsbehinderungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Im Rahmen beider Versammlungen wurden keine Verstöße beziehungsweise Straftaten festgestellt“, teilte die Polizei mit. .

Von Kay Würker und Mario Jahn