Höheneinsatz in Altenburg: Feuerwehr geht dem Kunstturm auf den Zeiger

Altenburg

Da drehten sich die Köpfe und reckten sich die Hälse: Ein Feuerwehreinsatz am Altenburger Kunstturm hat am Freitagvormittag die Aufmerksamkeit zahlreicher Autofahrer und Passanten auf sich gezogen. Per Drehleiter verschafften sich die Floriansjünger Zugriff auf den obersten Bereich des Turmes. Doch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren nicht zum Löschen gekommen. Rost statt Rauch, lautete diesmal die Mission.

Für den Einsatz war die Drehleiter nötig. Quelle: Mario Jahn

Die Zeiger der drei Turmuhren sind reif für eine Überholung, berichtete die Stadtverwaltung. Deshalb wurde die ortsansässige Bauschlosserei Arnold beauftragt. „Die Zeiger werden an der Rückseite entrostet und neu gestrichen, wobei wir das Blattgold auf der Vorderseite schützen“, erklärte Seniorchef Bernd Arnold. „Voraussetzung ist, dass wir die Zeiger abmontieren können, dass sich nach all den Jahren die Verschraubung löst.“

Die Zeiger sitzen fest

Genau das erwies sich jedoch als Problem. Da half kein Ziehen und Zureden: Die Zeiger sitzen fest. Es soll nun ein neuer Termin anberaumt werden, mit zusätzlicher handwerklicher Hilfe. „Für die Freiwillige Feuerwehr war es zumindest eine gute Trainingseinheit“, bilanzierte Rathaussprecher Christian Bettels. „Und bei der Gelegenheit haben sie gleich ein bisschen losen Putz abgeschlagen, damit er niemandem auf den Kopf fällt.“

Von Kay Würker