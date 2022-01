Höhere Löhne, höhere Energiekosten: Altenburger erwägen Preisanhebungen

Altenburg

Zu Jahresbeginn war es soweit: Der Mindestlohn in Deutschland wurde auf 9,82 Euro in der Stunde angehoben. Zum 1. Juli soll er noch einmal steigen, auf dann 10,45 Euro. Klettern damit auch die Preise für Kundinnen und Kunden in Bereichen des täglichen Bedarfs?

Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Thüringen kann das nicht ausschließen. „Natürlich kann es sein, dass die Preise in den Branchen steigen, in denen viele Beschäftigte vom Anstieg betroffen sind: beispielsweise beim Friseurhandwerk, beim Bäckerhandwerk, in der Industrie.“

„Gute Löhne gibt es nur mit Tarifvertrag“

Er gibt jedoch zu bedenken: „Das mehr verdiente Geld wird in den Wirtschaftskreislauf zurücklaufen. Wo vorher vielleicht kein Geld für Urlaub da war, könnte jetzt einer möglich werden. Oder das Geld wird lokal woanders ausgegeben.“ Um jedoch armutsfest zu sein und im Alter keine Sozialleistungen mehr zu benötigen, sei mindestens ein Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde nötig. Und Löbel fügt hinzu: „Gute Löhne gibt es nur mit Tarifvertrag. Und die liegen über Mindestlohnniveau.“

Bäckerei Laudenbach: „Vom Anstieg sind alle betroffen“

Wer im neuen Jahr mehr verdient, kann sich freuen, aber wer mehr Lohn zahlen muss, der muss auch dafür sorgen, dass mehr Geld hereinkommt. Davon betroffen ist unter anderem die Bäckerei Laudenbach. Geschäftsführer Ronny Laudenbach sagt: „Vom Lohnanstieg sind bei uns alle betroffen, nicht nur im Mindestlohnbereich. Wenn man unten um ein paar Euro anzieht, muss man die Verdienstgruppen weiter oben auch um ein paar Euro hochsetzen.“

Abgesehen davon zahle er ohnehin schon längst über Mindestlohnniveau, fügt Laudenbach hinzu. Die letzte Lohnerhöhung habe es im vergangenen Sommer gegeben. Für das Unternehmen im Bäckerhandwerk veränderte sich Anfang Januar also wenig. Auch die Preise hatte Laudenbach schon im November angehoben.

„Ob die Brötchenpreise steigen, hängt aber nicht nur am Mindestlohn“, betont der Chef. „Es kommt darauf an, welche Kosten noch hochgehen. Die Rohstoffpreise steigen, die Energiepreise steigen, wir kalkulieren eigentlich wöchentlich.“ Momentan verhandelt er noch Gas- und Stromkosten mit seinen Anbietern und wird danach entscheiden, wann und wie die Preise für die Kunden noch einmal heraufgesetzt werden müssen. „Viele Produkte sind gerade nicht verfügbar. Das ist eine schwere Zeit.“

Preiserhöhung in Dimensionen, „die sprachlos machen“

Auch bei Daniela Wolf vom Ratskeller in Altenburg sieht es nicht sehr rosig aus: Der Jahresanfang sei der umsatzschwächste Zeitraum im ganzen Jahr. Auch sie hebt den Lohn ihrer Mitarbeitenden proportional zum angestiegenen Mindestlohn an und auch sie wird um eine Preiserhöhung nicht herumkommen, wie sie befürchtet. „Wir sind ein Unternehmen und brauchen zu den Ausgaben entsprechende Einnahmen.“

Die Tendenz der Preiserhöhung zieht sich durch verschiedene Bereiche, vom Strom bis zum Benzin. „Jeder erhöht seine Preise in Dimensionen, die mich sprachlos machen.“ Noch seien die Speisenpreise im Ratskeller nur minimal angestiegen, die Getränkepreise noch gar nicht. Aber vor allem im Catering werde sich die Tendenz niederschlagen. Um die momentan wenigen Gäste nicht zu verschrecken, zögert Daniela Wolf das preisliche Anheben auf der Speisekarte noch etwas heraus. Aber es werde kommen.

„Meine Friseurinnen werden alle übertariflich bezahlt“

Ähnlich geht es Jacqueline Krahnert vom Friseursalon Krahnert. Zum Jahreswechsel sind die Preise zwar noch gleichgeblieben, aber auch sie sieht, dass sich eine Preiserhöhung für die Leistungen rund um den Haarschnitt abzeichnet, obwohl sich beim Gehalt ihrer Friseurinnen mit der Mindestlohnerhöhung nichts geändert habe. „Meine Friseurinnen werden alle übertariflich bezahlt. Aber ringsherum ist alles gestiegen. Das Material, die Zulieferungen, alles zieht an. Bei den Energiekosten schluckt man“, sagt Krahnert. Bevor sie aber die Preise im Salon anhebe, müsse sie sich einmal in Ruhe hinsetzen und alles durchrechnen. Wann der Anstieg kommt, kann sie noch nicht sagen.

Von Katharina Stork