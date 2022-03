Altenburg

Mit einer Menschenkette haben am Sonnabend rund 140 Frauen und Männer ihrem Wunsch nach Frieden in der Ukraine Ausdruck verliehen. Nahezu eine Stunde lang halten sie sich auf dem Altenburger Markt an den Händen oder nutzen Plakate mit der Aufschrift „Frieden“ als Brücke. Es ist, trotz der Kälte an diesem Nachmittag, ein wärmender Moment, angefüllt mit Friedensliedern und den Worten der Redner.

Der Friedenswunsch hält die Menschen zusammen. Quelle: Mario Jahn

Die Veranstaltung, zu der die Aktionsgruppe „Give Peace a Chance“ aufgerufen hat, beginnt mit einer Schweigeminute für die bereits Getöteten und die Flüchtenden. Als die zehnjährige Elena Klukas ergreifend und mit klarer Stimme „Wozu sind Kriege da?“ singt, zeigen sich viele Teilnehmer berührt. Es ist zumeist die Sorge, die sie auf den Markt getrieben hat.

Johannes Schaefer berichtet über Auffanglager in Polen

Unter ihnen auch Henriette Schaefer mit ihrem dreijährigen Neffen, ihrem Bruder und Vater. Der letztere, Johannes Schaefer, hat erst in der vergangenen Woche einen Hilfstransport mit elf Bussen nach Przemyśl an der polnisch-ukrainischen Grenze begleitet, ist noch immer bewegt von den dortigen Eindrücken: „Die Menschen sind in einem als Auffanglager umgestalteten ehemaligen Supermarkt gestrandet und wissen nicht, wie es weitergeht. Nichts ist organisiert, keine der bekannten Hilfsorganisationen ist vor Ort.“

Bei der Menschenkette in Altenburg wurden auch Transparente gezeigt. Quelle: Mario Jahn

Allerdings lobt Schaefer das Engagement der polnischen Nachbarn. Sie helfen, wo sie nur können, sagt er – als Freiwillige oder auch mit Nahrung. Viele der Flüchtenden haben in der Ungewissheit nur ein Ziel: Deutschland, Berlin. Doch auch dort stößt die Organisation der Hilfe für die ankommenden Massen massiv an Grenzen.

Ein Zeichen setzen

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) spricht von geschätzten 800 Ankommenden, die in den nächsten Wochen allein im Altenburger Land untergebracht werden müssen und appelliert an die Hilfe von Ehrenamtlichen. Mit seiner Teilnahme an der Menschenkette wolle er ein Zeichen setzen.

Die Menschenkette reihte sich im weiten Halbkreis ums Rathaus. Quelle: Mario Jahn

Frank Böhning, Vorstand der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg, berichtet vor den Zuhörern über seine Teilnahme an dem Hilfstransport ins Partnerkrankenhaus in Lemberg. Viele Menschen sind von der Ost-Ukraine in den Westen des vom Krieg überrollten Landes geflohen. Für den nächsten Transport mit Hilfsgütern haben Altenburger Frauen 450 Euro gesammelt, die von Birgit Klaubert (Linke) übergeben werden in der Hoffnung, dass es wenigstens für das Benzin reicht.

Regine Höhner beteiligt sich an der Menschenkette, weil sie schon in den vergangenen Jahren des letzten Jahrhunderts Angst vor dem Wettrüsten und dem Kalten Krieg hatte. Nun fühle es sich für sie noch beklemmender an, ist die Ukraine doch nur zwei Flugstunden entfernt.

Friedensgruppe entsteht im Frühjahr 2020

Auf die kriegerischen Auseinandersetzungen aufmerksam machen und Anstöße zu geben, diese zu beenden, ist auch das Ansinnen der Gruppe „Give Peace a Chance“. Gegründet im Frühjahr 2020 von Barbara Ebert aus Fockendorf und weiteren Frauen, lautet deren partei- und konfessionsunabhängiges Credo: „Keine Waffen auf Menschen richten!“ Durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine hat das Engagement der Frauen weitere Bedeutung gewonnen. Am Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima war es ihnen wichtig, auf die Gefahren hinzuweisen, die von solchen Waffen ausgehen.

Barbara Ebert hat zu der Menschenkette auf dem Altenburger Markt aufgerufen. Quelle: Christiane Leißner

Geprägt wurde Barbara Ebert vor allem durch die Erzählungen ihrer Mutter und Großmutter, die vom Grauen des Krieges und der Flucht noch aus erster Hand berichten konnten. Mit der Wende kam für die Organisatorin die Hoffnung, dass es nun keine Notwendigkeit mehr für ein Wettrüsten und für Waffen in Europa gäbe. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt.

Zwischen den Reden erklingen am Sonnabend immer wieder Lieder wie „Sag mir, wo die Blumen sind“ und „Dona nobis pacem“, in die viele der Teilnehmenden einstimmen. Ein Vorübergehender meint zwar: „Leider kommt es nicht an, wo es hingehört.“ Doch die Menschen auf dem Altenburger Marktplatz tun etwas, beziehen Position. Und beenden diesen gemeinsamen Nachmittag mit einer Unterschriftenliste für den Frieden in der Ukraine.

Von Christiane Leißner