Altenburg

Im Auftrag der Stadtverwaltung sollen in Altenburg in den kommenden Wochen insgesamt 77 Bäume gefällt werden. Das teilte die Pressestelle des Rathauses auf eine Anfrage der OVZ mit. Dass es zu baumpflegerischen Maßnahmen bei den städtischen Gehölzen komme, hatte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) schon Mitte Mai vor der Presse angekündigt. Wichtigstes Ziel sei die Herstellung der Verkehrssicherheit. Bei einigen Bäumen könne diese jedoch nur noch hergestellt werden, wenn sie gefällt würden, hieß es.

Wie viele Gehölze das betrifft und wo diese stehen, wurde jedoch zunächst nicht mitgeteilt. Wie sich nun herausstellt, geschieht dies an 41 Standorten. Die meisten Bäume fallen in der Zeitzer Straße (sechs Linden) und an der Kauerndorfer Allee (fünf Eschen, eine Holzbirne).

Größter Fällkandidat hat 3,28 Meter Stammumfang

Mit einem Stammumfang von 3,28 Metern ist die Silberpappel am Volkspark der mächtigste aller zu fällenden Bäume. Hier sei Pilzbefall der Grund. Mit 3,20 Meter folgt die Blutbuche am Plateau auf Rang zwei. Sie sei trocken, habe viel Totholz. Eine Baumpflege sei nicht mehr zielführend. Dies treffe ebenso auf den 2,83 Meter im Umfang messenden Silber-Ahorn am Hospitalplatz zu. Grund seiner Fällung sei Pilzbefall, der die Verkehrssicherheit gefährde, heißt es. Totholz, Rinde- und Stammschäden, Pilzbefall, Schrägstand, Höhlung oder Fäulnis sind die meisten Gründe, warum die Bäume nicht mehr zu retten sind.

Baumkontrollen vorab

Der Festlegung der Einsatzorte gingen wieder Baumkontrollen voraus. Bei besonders wertvollen Altbäumen, wie sie etwa im Volkspark stehen, seien aufwendige Sanierungs- beziehungsweise Sicherungsmaßnahmen geplant, um sie zu erhalten. Das jeweilige Vorgehen sei mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Mit den Arbeiten habe die Stadt eine sächsische Firma beauftragt.

Weitere Standorte für Fällungen für relativ große Bäume sind unter anderem am Anger, an der Busch-Schule, am Hausweg und an der Straße zwischen Drescha und Lödla. Massenhafte Fällungen hatten in der Vergangenheit immer wieder zu Unverständnis unter der Bevölkerung gesorgt. Gravierendes Beispiel war der Kahlschlag rund um den Kleinen Teich.

Welche Bäume werden wo und warum gefällt? Nach einer Begutachtung lässt die Stadtverwaltung Altenburg 77 Bäume fällen. Die OVZ veröffentlicht an dieser Stelle die Standorte, die Baumart, den Stammumfang (in Zentimetern) und den Grund der Fällung: Lessingstraße, Linde, 147 Zentimeter Stammumfang, Stammfäule, geringe Restwandstärke Wagnerplatz, Linde, 107, trocken Münsaer Linden, Linde, 159, viel Totholz Brandkrustenpilz, Fäule Spalatinpromenade, Linde, 161, trocken, fast abgestorben Inselzoo, zwei Erlen, Linde, 127,145, 200, tot Wenzelhalle, Birke, 97, Krone trocken Paditzer Straße, Birne, 124, trocken/ Fäule Volkspark, Silber-Pappel, 328, Pilzbefall (Zunder-Schwamm, Lackpohrling) Weißfäule Levystraße, Trompetenbaum, 150, fast trocken Platanen-Grundschule, Bergahorn, 104, Rindenschaden (Stammfäule), viel Totholz, bruchgefährdet Lindenau-Straße, drei Hasel, 61, 64, 68, trocken, Standort nicht geeignet Zeitzer Straße, sechs Linden, 55, 50, 62, 58, 191,157, Totholz, Stammfäule, keine Verkehrssicherheit Am Anger, drei Linden, 187, 162,171, Höhlung, Stammfäule, Pilzbefall/ Weißfäule Verkehrssicherheitsgefahr Bahnhofstraße, Birke, 125, viel Totholz, zopftrocken Kauerndorfer Allee, fünf Eschen, Holzbirne Esche, zwischen 22 und 68, tot Waldsportplatz Esche Linde, viel Totholz, Eschensterben, Fäule, Stamm hohl, Spielplatz Oberzetzscha, Linde, 118, viel Totholz, Verkehrssicherheit Busch-Schule, drei Hybrid-Pappeln, 160, 16, 165, viel Totholz, Umtriebszeit erreicht, Erhaltung nicht zielführend und wirtschaftlich Spiel- und Bolzplatz, Kollwitzstraße, Esche (136), zwei Blaufichten, Totholz, keine Verkehrssicherheit Zetzscha, Hang an der Straße, Robinie, zwei Eschen, 103, 45, 68, Dichtstand, Hang Straße, Totholz, Eschentriebsterben, Dichtstand Postsportplatz, Münsaer Straße, Birke, 41, trocken Schmidser Park, Birke, 120, trocken/ tot Hospitalplatz, Silber-Ahorn, 283, Pilzbefall (Fäule), fast trocken, Verkehrssicherheit gefährdet, Pflege nicht zielführend Wilchwitzer Weg, zwei Platanen, 118, 36, Sturmschaden, Krone abgebrochen Knausche Straße, Weißdorn, 95, Baum tot, Rindenschaden Stammfäule, hohl Spielplatz Stauffenbergstraße, Silberweide, mehrstämmig 115, Sturmschaden, Stämmlinge ausgebrochen, Stammfäule Verkehrssicherung Spielplatz Busch-Schule, Eschen-blättriger Ahorn, 65, Schrägstand nicht kompensiert, viel Totholz Kornmarkt, zwei Kugel-Kirschen, je 30, trocken Schmöllnsche Landstraße, Pflaume, 62, trocken, Fäule, Verkehrssicherung Straße Schulgarten Buschschule, Eschen-Ahorn, 30, trocken, Dichtstand Zaun Postsportplatz, Weide, 67, Birke, 107, Pflaume, 29, Stamm trocken, Fäule Runkwitzstraße, Zierapfel, 28, trocken Grundschule Platane, Ahorn, 30, trocken Ortsverbindung Drescha-Lödla, zwei Kirschen, 153, 164, trocken, Stammfäule, Höhlungen Pauritzer Platz, Eberesche, 47, trocken Plateau Blutbuche, drei Robinien, 320, 114, 110, 120, trocken, Fäule, viel Totholz/ Baumpflege nicht zielführend Teich-Promenade, zwei Spitzahorn, 70, 160, Schrägstand, Wurzeldruck Druckzwiesel, Dichtstand Parkplatz Franz-Mehring-Straße, Zwerg-Sand-Kirsche, 30, trocken An der Glashütte, zwei Pappeln, 170 124, Standsicherheit gefährdet, Wurzeln beschädigen Fußweg, Hausweg, Linde, 20, Stammfäule, hohl Flack-Straße, zwei Eschen, 56 45, trocken.

Von Jens Rosenkranz