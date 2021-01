Altenburg

Die beiden großen Behörden im Altenburger Land haben im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie eine Reihe Maßnahmen ergriffen, um trotz des längeren Lockdowns arbeitsfähig zu bleiben. Damit Ämter und Dienstleistungen des Landratsamts und des Altenburger Rathauses für die Bewohner weiter verfügbar sind, schreiben Landrat Uwe Melzer und Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU) den Infektionsschutz nun noch größer als bisher.

Weitere Schließung von Ämtern vermeiden

Klares Ziel: Schließungen wie die der Abfallwirtschaft oder der Führerscheinstelle im Dezember oder Probleme wie im Gesundheitsamt kurz vor Weihnachten zu vermeiden. Um das zu schaffen, reicht die Palette an Maßnahmen von Schichtsystemen zur Kontaktminimierung über ein Plus an Einzelbüros oder Platz in den Arbeitsräumen bis hin zu mehr Hilfe von außerhalb oder Homeoffice. Stehen in der Stadtverwaltung laut Sprecher Christian Bettels aktuell für alle 343 Mitarbeiter ausreichend Schutzmasken zu Verfügung, hat man im Landratsamt laut Melzer nun noch einmal nachgelegt, weitere angeschafft und arbeitet dort, wo es geht, in Wechselschichten.

Wechselschichten und Hilfe von außen

„Wir haben die Ämter in Teams aufgeteilt, die sich quasi nicht sehen und begegnen“, erklärte Melzer. So arbeite ein Team etwa von 6 bis 13 Uhr, das andere dann von 13 bis 20 Uhr. Als Beispiel hierfür nannte er den in Schmölln angesiedelten Baubereich, aber auch das in Altenburg sitzende und von einst gut 20 auf nun 71 Mitarbeiter aufgestockte Gesundheitsamt. Hier wurden zudem enge Arbeitsplätze entzerrt. Wo immer möglich besetzt man Büros nur noch mit einem Mitarbeiter. Auch die Hilfe von außen wurde im Landratsamt verstärkt.

Laut Sprecherin Jana Fuchs wird die Kreisverwaltung derzeit von zwei Bufdis des Technischen Hilfswerks, je einer Mitarbeiterin aus der Bundesverwaltung und dem Robert-Koch-Institut, von zwei Mitarbeitern der Stadtverwaltung Schmölln und zehn von extern eingestellten Leuten bei der Pandemiebekämpfung unterstützt. Daneben helfen im Kreis aktuell 37 Bundeswehrsoldaten, die vor allem in Pflegeheimen und im Klinikum eingesetzt sind.

Nur 0,6 Prozent der Altenburger Stadtverwaltung im Home-Office

Ähnlich läuft es im Altenburger Rathaus, wo unter anderem der Bereich Stadtwirtschaft im Wechselbetrieb arbeitet, wie Bettels sagte. Daneben seien in Bereichen, in denen längere Beratungsgespräche nötig sind, etwa im Standesamt, an einzelnen Plätzen Plexiglasscheiben installiert worden. Laut Neumann nutze man zudem alle verfügbaren Räume, auch leere Gebäude, um Abstände zu wahren und Kontakte zu minimieren.

Nur beim Homeoffice hinken beide Behörden deutlich hinterher. Von den 343 Beschäftigen der Altenburger Stadtverwaltung arbeiten derzeit gerade einmal zwei und damit 0,6 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus. Vor dem Hintergrund der vom Bund angekündigten Arbeitsschutzvorschrift zur Ausweitung der Heimarbeit prüfe man nun „für 14 weitere“ Mitarbeiter „die tatsächliche Umsetzung“ oder schaffe „bereits die technischen Voraussetzung dafür“, erklärte Bettels. „Im absoluten Bedarfsfall und mit ganz kurzer Reaktionszeit“ könne man „rund 55 Arbeitsplätze für mobiles Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen“.

Landratsamt schafft bei Heimarbeit knapp 10 Prozent

Etwas besser sieht es in der Kreisverwaltung aus, wo aktuell laut Fuchs mit 61 knapp zehn Prozent der insgesamt 644 Mitarbeiter Homeoffice machen. Etwa 20 könne man zeitnah noch draufsetzen, sagte Melzer. Rund 100 seien maximal möglich. „In Bereichen mit Publikumsverkehr oder bei Kindeswohlgefährdung geht es nicht anders.“ Da müssten die Leute vor Ort sein.

Das unterstrich Neumann, der sich der Problematik „rückwärts“ nähert und so 190 Beschäftigte ausmachte, die nicht zu Hause arbeiten könnten. Darunter Mitarbeiter, die für den Stadtwald und die Leerung der Mülleimer zuständig seien, aber wegen des Steuergeheimnis auch die der Finanzverwaltung, so der OB. „Der Bürger erwartet von uns gerade jetzt Top-Leistung.“ Das sei zu Hause wegen fehlender technischer oder datenschutzrechtlicher Voraussetzungen kaum möglich. „Außerdem sollte man ehrlich sein: Homeoffice mit zwei Kindern zu Hause funktioniert nicht.“ Angebrachter sei es, hier gleich über bezahltes Frei nachzudenken. Das gehe aber tarifrechtlich nicht.

Von Thomas Haegeler