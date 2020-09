Wenn Corona wieder zum Zuhause-Unterricht zwingt, sieht es mau aus: Es fehlt an Ausstattung – an den Schulen, aber vielfach auch in den Kinder- und Jugendzimmern. Die Schulleiterin der Bonhoefferschule kann davon ein Lied singen, bittet um Unterstützung von Firmen und Privatleuten. Immerhin: Stadt und Landkreis wollen nun investieren.