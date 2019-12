Heyersdorf/Meuselwitz

Ein schwerer Verkehrsunfall und ein sturzbetrunkener Radfahrer beschäftigten die Polizei am Freitag beziehungsweise am Wochenende.

Bei dem Unfall auf der Landesstraße 1361 in Höhe der Ortslage Heyersdorf ist am Freitag gegen 15 Uhr ein 30-jähriger Honda-Fahrer verletzt worden. Der Mann kam – in Richtung Schmölln fahrend – etwa 200 Meter vor der Autobahn-Auffahrt mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einem Baum. Die Landesstraße war eine Stunde voll gesperrt.

In Meuselwitz stoppte die Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr einen 20-jährigen Fahrradfahrer. Als die Beamten den Mann in der Georgenstraße kontrollierten, war die Fahne wohl nicht zu überriechen. Der Radler hatte einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille intus, berichtete am Sonntag die Polizei. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem hat er nun eine Anzeige am Hals.

Von OVZ