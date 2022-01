Leipzig

Bevor rund 7000 Athletinnen und Athleten im Sommer 2023 bei den „Special Olympics“ in Berlin um Medaillen wetteifern, wird eine Delegation vier Tage lang Leipzig kennenlernen. Die Messestadt ist eine von 216 „Host Towns“ in Deutschland. Das gab das Organisationskomitee der Weltspiele am Dienstag bekannt. Fast 250 Kommunen hatten sich beworben. Ursprünglich sollten es lediglich 170 Gastgeber-Städte für teilnehmende 170 Nationen sein, doch nun werden einige Gruppen offenbar aufgeteilt.

Auch Wurzen und Altenburg mischen mit

Neben Leipzig zählen noch Wurzen, Altenburg und Halle zu den Orten, die zwischen dem 12. und 15. Juni 2023 Athletinnen und Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung empfangen, bevor vom 17. bis 25. Juni in Berlin die Wettkämpfe steigen. Wer welche Delegation empfängt, steht noch nicht fest. „Das ist eine große Chance für unsere Stadt, zu einer inklusiven Sportstadt zu werden“, kommentierte die Grünen-Stadträtin Monika Lazar die Zusage. Ihre Fraktion hatte im März 2020 im Stadtrat den Antrag gestellt, sich als „Host Town“ zu bewerben.

Das Amt für Sport kooperiert in der Programmgestaltung mit mehreren Partnern, zu denen das Berufsbildungswerk, die Lebenshilfe und das Inklusionshotel Philippus gehören. Unter anderem seien neben einer Stadtführung auch eine Stadiontour geplant, hieß es. Voraussichtlich werden die Gäste zudem den Weg säumen, wenn das Special-Olympics-Feuer auf seinem Weg nach Berlin durch Leipzig zieht. Die Flamme soll in allen 216 „Host-Towns“ Station machen.

Größtes kommunales Inklusionsprojekt

In Berlin werden Wettkämpfe in 26 Sportarten ausgetragen. Die Idee, im Vorfeld Kommunen in ganz Deutschland zu beteiligen, soll den rund 22 000 internationalen Gästen – neben den Sportlerinnen und Sportlern auch deren Familien und Betreuer – zum einen die Vielfalt des Landes vermitteln. Zum anderen erwartet das Organisationskomitee, dass das Ganze zum „größten kommunalen Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik“ werde und in Form von Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Kultureinrichtungen und Werkstätten auf die Regionen und Städte ausstrahle, so Sven Albrecht von Special Olympics Deutschland. „Die aktive Mitwirkung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung stehen dabei im Mittelpunkt“, sagte er.

Von mwö